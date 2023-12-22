Вместо иголок мягкая шерстка: ученые обнаружили новые виды ежей (фото)

Исследователи сделали открытие в тропических лесах, а также заново проанализировав музейные коллекции.

Related video

Ученые обнаружили пять новых видов ежей, у которых вместо иголок растет мягкая шерстка, пишет BBC.

Новые виды были открыты в рамках нескольких научных миссий в топический лес, а также повторно оценки образцов млекопитающих, которые десятилетиями хранились в музейных коллекциях.

Первые два новых вида обнаружили во время детального биологического исследования в музеях. Еще три вида, которые были отнесены к подтипам одного вида, оказались достаточно разными, чтобы их можно было отнести к отдельным видам.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Мы думаем, что изучили мир природы, но даже о таких группах, как млекопитающие, особенно их маленьких представителей, мы до сих пор знаем очень мало. Открытие новых видов может привлечь внимание к экосистемам тропических лесов, которым угрожает опасность", — говорит ведущий исследователь из Смитсоновского национального музея естественной истории Мелисса Хокинс.

Новый вид, найденный в Малайзии, получил название Hylomys maxi. Фото: David Awcock

Найденные животные принадлежат к группе ежей Hylomys, которые обитают в Юго-Восточной Азии. До этого было известно только два вида, а недавнее открытие увеличило этот список до семи.

Эти маленькие длинноносые млекопитающие, возможно, и принадлежат к семейству ежей, но вместо иголок могут похвастаться пушком. Соавтор исследования доктор Арло Хинкли подчеркивает, что необычные ежи живут в той части тропических лесов, в которой наблюдаются самые высокие темпы вырубки.

По словам Мелиссы Хокинс, на первый взгляд миниатюрные млекопитающие выглядят одинаково, но команда обнаружила ключевые различия в их генетических кодах, а также в некоторых физических данных, особенно в форме головы и зубов.

"У них необычные черепа – они крошечные, но также имеются и очень острые зубы. Если бы эти млекопитающие были более крупными, то выглядели бы действительно угрожающе", — подчеркивает Хокинс.

Ученые выделили особенно длиннозубый вид, который был обнаружен в музейных коллекциях – Hylomys macarong. Название этого вида происходит от вьетнамского слова, означающего "вампир".

Напомним, в венгерской степи найден монстр из книжки, ученые назвали его в честь Шаи-Хулуд из "Дюны". В ходе исследования ученые обнаружили сразу четыре совершенно новых вида, причем один из них поразительно похож на песчаного зубастого червя.