Замість голок м'яка шерстка: вчені виявили нові види їжаків (фото)

Дослідники зробили відкриття в тропічних лісах, а також заново проаналізувавши музейні колекції.

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Учені виявили п'ять нових видів їжаків, у яких замість голок росте м'яка шерстка, пише BBC.

Нові види були відкриті в межах кількох наукових місій у топічний ліс, а також повторно оцінки зразків ссавців, які десятиліттями зберігалися в музейних колекціях.

Перші два нові види виявили під час детального біологічного дослідження в музеях. Ще три види, які були віднесені до підтипів одного виду, виявилися досить різними, щоб їх можна було віднести до окремих видів.

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"Ми думаємо, що вивчили світ природи, але навіть про такі групи, як ссавці, особливо їхніх найменших представників, ми досі знаємо дуже мало. Відкриття нових видів може привернути увагу до екосистем тропічних лісів, яким загрожує небезпека", — каже провідна дослідниця зі Смітсонівського національного музею природничої історії Мелісса Гокінс.

Новий вид, знайдений у Малайзії, отримав назву Hylomys maxi. Фото: David Awcock

Знайдені тварини належать до групи їжаків Hylomys, які мешкають у Південно-Східній Азії. До цього було відомо тільки два види, а недавнє відкриття збільшило цей список до семи.

Ці маленькі довгоносі ссавці, можливо, і належать до сімейства їжаків, але замість голок можуть похвалитися пушком. Співавтор дослідження доктор Арло Хінклі підкреслює, що незвичайні їжаки живуть у тій частині тропічних лісів, у якій спостерігаються найвищі темпи вирубки.

За словами Мелісси Гокінс, на перший погляд, мініатюрні ссавці мають однаковий вигляд, але команда виявила ключові відмінності в їхніх генетичних кодах, а також у деяких фізичних даних, особливо у формі голови та зубів.

"У них незвичайні черепи — вони крихітні, але також є і дуже гострі зуби. Якби ці ссавці були більшими, то виглядали б справді загрозливо", — підкреслює Гокінс.

Учені виокремили особливо довгозубий вид, який був виявлений у музейних колекціях — Hylomys macarong. Назва цього виду походить від в'єтнамського слова, що означає "вампір".

Нагадаємо, в угорському степу знайдено монстра з книжки, вчені назвали його на честь Шаї-Хулуд із "Дюни". Під час дослідження вчені виявили одразу чотири абсолютно нові види, причому один із них разюче схожий на піщаного зубастого хробака.