Компания соучредителя Apple собирается разобраться с беспорядком на орбите: в чем суть

Модуль от компании Privateer должен свести к минимуму количество одноразовых спутников на орбите.

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Американская космическая компания Privateer, сооснователем которой является знаменитый соучредитель Apple Стив Возняк, в январе 2024 года начнет испытания в космосе своего орбитального модуля Pono. Этот модуль, который отправила на орбиту ракета-носитель Falcon 9 от SpaceX 1 декабря, создан для того, чтобы побудить космические компании делиться активами и уменьшить растущее количество спутников на орбите, пишет Space.

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Согласно заявлению представителей компании Privateer, точно так же, как люди пытаются свести к минимуму использование одноразового пластика, им хотелось бы свести к минимуму количество одноразовых спутников. Модуль Pono может сделать спутники многоразовыми.

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В компании вдохновились идеей каршеринга, когда несколько человек могут владеть одним автомобилем и считают, что такой же обмен спутниками может вскоре стать предпочтительным выбором компаний, запускающих свои аппараты на орбиту.

В компании Privateer говорят, что можно использовать общий актив, чтобы выгоду получали сразу несколько компаний. При этом, не всем, кто хочет получить данные о космосе и из космоса, придется запускать на орбиту спутник.

Чтобы продемонстрировать эту технологию, модуль Pono, был запущен на орбиту не как отдельный аппарат, а как компонент миссии итальянской компании D-Orbit. Все будущие миссии Pono будут запускаться в партнерстве с другими операторами спутников, чтобы помочь сократить количество новых объектов в космосе.

Чтобы продемонстрировать эту технологию, модуль Pono (на фото), был запущен на орбиту не как отдельный аппарат, а как компонент миссии итальянской компании D-Orbit. Все будущие миссии Pono будут запускаться в партнерстве с другими операторами спутников, чтобы помочь сократить количество новых объектов в космосе Фото: space.com

По словам представителей Privateer, их беспокоит растущее количество действующих спутников на орбите, и количество космического мусора. По состоянию на ноябрь 2023 года на орбите Земли находилось 6800 действующих спутников вместе с примерно 36 000 фрагментов космического мусора размером более 10 см и миллионами более мелких обломков. Это количество будет только расти, учитывая новые запуски группировок спутников для обеспечения интернетом. Эксперты опасаются, что при таком большом количестве спутников и мусора на орбите столкновения вскоре могут стать обычным явлением.

Кроме предоставления пользователям возможности совместно использовать космические активы, у Pono есть еще одна функция. Модуль будет собирать данные об орбитальном трафике, которые Privateer будет использовать для создания сообразных "Google-карт", то есть интерактивного приложения под названием Wayfinder.

Представители Privateer говорят, что компания в конечном итоге планирует создать целую группировку Pono. Второй модуль должен отправится в космос уже в 2024 году.

Модуль, оснащенный мощным компьютером, способным создавать сложные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения, Pono, вероятно, найдет свое место на рынке наблюдения за Землей. В будущем бортовые компьютеры Pono даже смогут оценивать риск орбитальных столкновений и выполнять автономные маневры уклонения.

Согласно заявлению Privateer, Pono представляет собой компактную полезную нагрузку, которая физически интегрируется со спутниками партнеров.

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