Замочная скважина в ад. NASA показало, как из космоса выглядит трещина в Исландии (фото)

Спутник NOAA-20 заснял трещину в Земле, откуда началось недавнее извержение вулкана.

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Недавнее извержение вулкана в нескольких километрах к северо-востоку от города Гриндавик в Исландии открыло трещину в Земле. Оттуда на поверхность хлынул фонтан лавы, который достигал более трех метров в высоту, пишет Futurism.

Извержение произошло почти через месяц после того, как жителей Гриндавика эвакуировали из-за растущей вулканической активности.

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Теперь же изображения из космоса, которые сделала NASA Earth Observatory, показывают огромную трещину. На двух снимках, отражающих температуру поверхности, показывается ситуация до и после извержения вулкана. Снимки были сделаны помощью сенсора VIIRS, установленного на спутнике NOAA-20.

"То, что вы можете увидеть на снимках – это очень высокие температуры активных потоков лавы в сравнении с окружающей средой. Более томные области имеют более низкую температуру, похоже представляют из себя возвышенность, которую огибает лава, но это также могут быть области, где трещина извержения неактивна и лава там более холодна", — говорит сотрудник NASA Earth Observatory и вулканолог из Мичиганского технологического университета Саймон Карн.

Кадры, сделанные с поверхности Земли и в небе, показывают апокалиптическую картину. Из трещины в Земле непрерывно вырывается горячий материал, образовывая стену лавы, которая достигает 100 метров в высоту.

Эксперты говорят, что длина образовавшейся трещины составляет около 4 метров. Исландское метеорологическое бюро говорит, что во время этого извержения в воздух поднялось не слишком много пепла. И хотя лава может еще течь на протяжении недель и даже месяцев, к счастью, она уходит в другую сторону от Гриндавика.

"Но ситуация может измениться, если начнет накапливаться и потечет в разных направления, а также если активная трещина разрастется дальше на юг или откроются новые провалы. В случае, если лава продолжит течь на север, она может достичь главной дороги из аэропорта Кеблавик в Рейкьявик", — предупреждает Карн.

Поэтому жители города все еще эвакуированы, пока лава продолжает свой неспешный путь.

Напомним, в Исландии произошло крупное извержение вулкана на полуострове Рейкьянес. Этому предшествовало несколько недель мощных землетрясений.