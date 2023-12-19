В Исландии началось извержение вулкана: власти эвакуировали целый город (фото, видео)

Министерство иностранных дел отмечает, что столичный аэропорт работает и нет никаких перебоев в полетах. Однако из-за извержения вулкана эвакуировали примерно 4 тысячи человек и закрыли курорт Голубая лагуна.

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В Исландии произошло крупное извержение вулкана на полуострове Рейкьянес. Этому предшествовало несколько недель мощных землетрясений. Об этом сообщает BBC.

Из города Гриндавик из-за извержения было эвакуировано около 4 тысяч человек, также закрыли геотермальный курорт Голубая лагуна.

Фото: Департамент общественной безопасности Национальной полиции Исландии Фото: Департамент общественной безопасности Национальной полиции Исландии Фото: Департамент общественной безопасности Национальной полиции Исландии Фото: Департамент общественной безопасности Национальной полиции Исландии Фото: Департамент общественной безопасности Национальной полиции Исландии

Издание пишет, что извержение произошло лишь через час после зафиксированного землетрясения. Для подтверждения места и его размера в этот район был направлен вертолет береговой охраны.

Сообщается, что трещина вулкана имеет длину около 3,5 километров, а за секунду из нее вытекает от 100 до 200 кубических метров.

Извержение вулкана видно за 42 километра из города Рейкьявик. Очевидцы рассказали журналистам, что из-за стихийного бедствия небо в направлении Гриндавика было освещено красным цветом.

По словам президента Гудни Йоханнессона сохранение жизни является приоритетом, однако будет делаться все возможное для защиты зданий.

Также министр иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссон сообщил, что международный аэропорт в столице Исландии остается открытым и нет никаких перебоев в полетах.

Напомним, в конце ноября иностранные медиа писали о поднятии магмы и открытии трещин в исландском городке Гриндавик. Сообщалось, если извержение вулкана в Исландии будет таким же, как извержение Лаки 1783 года, то это грозит большим выбросам в воздух ядовитого газа.

Также готовясь к извержению вулкана в Исландии готовили фортификационные сооружения, чтобы лава не повредила электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией большую часть населения.