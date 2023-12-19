В Ісландії розпочалося виверження вулкану: влада евакуювала ціле місто (фото, відео)

Міністерство закордонних справ зазначає, що столичний аеропорт працює та немає ніяких перебоїв у польотах. Однак через виверження вулкану евакуювали приблизно 4 тисячі людей і закрили курорт Блакитна лагуна.

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В Ісландії сталося велике виверження вулкану на півострові Рейк'янес. Цьому передувало декілька тижнів потужних землетрусів. Про це повідомляє BBC.

Із міста Гріндавік через виверження було евакуйовано близько 4 тисяч людей, також закрили геотермальний курорт Блакитна лагуна.

Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії

Видання пише, що виверження відбулося лише через годину після зафіксованого землетрусу. Для підтвердження місця та його розміру в цей район був направлений гелікоптер берегової охорони.

Повідомляється, що тріщина вулкану має довжину близько 3,5 кілометра, а за секунду з неї витікає від 100 до 200 кубічних метрів.

Виверження вулкану видно за 42 кілометри з міста Рейк'явік. Очевидці розповіли журналістам, що через стихійне лихо небо у напрямку Гріндавіка було освітлене червоним кольором.

За словами президента Гудні Йоханнессона, збереження життя є пріоритетом, проте робитиметься все можливе для захисту будівель.

Також міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон повідомив, що міжнародний аеропорт у столиці Ісландії залишається відкритим і немає ніяких перебоїв у польотах.

Нагадаємо, наприкінці листопада іноземні медіа писали про підняття магми та відкриття тріщин в ісландському містечку Гріндавік. Повідомлялося, якщо виверження вулкану в Ісландії буде таким самим, як виверження Лакі 1783 року, то це загрожує великим викидам у повітря отруйного газу.

Також, готуючись до виверження вулкана, в Ісландії готували фортифікаційні споруди, аби лава не пошкодила електростанцію, яка забезпечує електроенергію велику частину населення.