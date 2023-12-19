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В Ісландії розпочалося виверження вулкану: влада евакуювала ціле місто (фото, відео)

Ісландія, вулкан, виверження вулкану
Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії | Виверження вулкану в Ісландії

Міністерство закордонних справ зазначає, що столичний аеропорт працює та немає ніяких перебоїв у польотах. Однак через виверження вулкану евакуювали приблизно 4 тисячі людей і закрили курорт Блакитна лагуна.

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В Ісландії сталося велике виверження вулкану на півострові Рейк'янес. Цьому передувало декілька тижнів потужних землетрусів. Про це повідомляє BBC.

Із міста Гріндавік через виверження було евакуйовано близько 4 тисяч людей, також закрили геотермальний курорт Блакитна лагуна.

Ісландія, вулкан, виверження вулкану Fullscreen
Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії
Ісландія, вулкан, виверження вулкану Fullscreen
Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії
Ісландія, вулкан, виверження вулкану Fullscreen
Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії
Ісландія, вулкан, виверження вулкану Fullscreen
Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії
Ісландія, вулкан, виверження вулкану Fullscreen
Фото: Департамент громадської безпеки Національної поліції Ісландії
Ісландія, вулкан, виверження вулкану
Ісландія, вулкан, виверження вулкану
Ісландія, вулкан, виверження вулкану
Ісландія, вулкан, виверження вулкану
Ісландія, вулкан, виверження вулкану

Видання пише, що виверження відбулося лише через годину після зафіксованого землетрусу. Для підтвердження місця та його розміру в цей район був направлений гелікоптер берегової охорони.

Повідомляється, що тріщина вулкану має довжину близько 3,5 кілометра, а за секунду з неї витікає від 100 до 200 кубічних метрів.

Виверження вулкану видно за 42 кілометри з міста Рейк'явік. Очевидці розповіли журналістам, що через стихійне лихо небо у напрямку Гріндавіка було освітлене червоним кольором.

За словами президента Гудні Йоханнессона, збереження життя є пріоритетом, проте робитиметься все можливе для захисту будівель.

Також міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон повідомив, що міжнародний аеропорт у столиці Ісландії залишається відкритим і немає ніяких перебоїв у польотах.

Нагадаємо, наприкінці листопада іноземні медіа писали про підняття магми та відкриття тріщин в ісландському містечку Гріндавік. Повідомлялося, якщо виверження вулкану в Ісландії буде таким самим, як виверження Лакі 1783 року, то це загрожує великим викидам у повітря отруйного газу.

Також, готуючись до виверження вулкана, в Ісландії готували фортифікаційні споруди, аби лава не пошкодила електростанцію, яка забезпечує електроенергію велику частину населення.