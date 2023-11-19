Сім'ї в Ісландії кажуть, що потрапили у фільм-катастрофу: чекають на виверження "монстра" (фото)

Десять днів тому щонайменше 4000 людей були змушені покинути рибальське містечко Гріндавік. Відтоді в цьому регіоні сталися тисячі землетрусів і підземних поштовхів.

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Щонайменше 4 тис. осіб довелося виїхати з ісландського рибальського містечка Гріндавік десять днів тому після початку сейсмічної активності, яка вказує на те, що мегавулкан, який знаходиться поблизу, близький до катастрофічного виверження. Про це повідомляє The Mirror.

Місцеві жителі кажуть, що відчувають, ніби перед ними розгортається сюжет фільму-катастрофи та чекають, коли "монстр" вибухне.

Наслідки вулканічної активності в рибальському містечку Гріндавік

Десять днів тому щонайменше 4000 людей були змушені покинути рибальське містечко Гріндавік. Відтоді в цьому регіоні сталися тисячі землетрусів і підземних поштовхів, які зруйнували дороги та будинки. Лише в суботу було зареєстровано 1800 землетрусів у магматичній камері, яка протікає під містом і розташована близько до поверхні.

Метеорологічне бюро Ісландії попередило, що ризик виверження вулкана в будь-який день, як і раніше, дуже високий. Було оголошено надзвичайний стан, а робітники робили спроби побудувати гігантські земляні насипи, щоб не допустити потрапляння лави на життєво важливу електростанцію, яка забезпечує електрикою 30 тис. місцевих жителів.

У суботу, 17 листопада, на надзвичайній нараді було вирішено, що місцеві жителі мають перебувати поза своїми домівками протягом багатьох місяців, якщо взагалі колись зможуть повернутися.

Наслідки вулканічної активності

За словами прем'єр-міністерки Ісландії Катрін Якобсдоуттір, необхідно надати психологічну допомогу місцевим жителям, оскільки сім'ї скаржаться, що їхні переміщені діти тепер самотні.

Мама однієї семирічної дитини розповіла, що тепер шукає у Facebook товаришів по іграх для сина.

"У мого сина немає друзів, тому що вони всі розкидані в різних місцях. Він самотній, — пояснила 37-річна Джоанна Хонг. — Нам довелося перевести його в нову школу з іншою новою обстановкою і людьми".

Ще одна 37-річна жінка Кольбрун Йонсдоттір, у якої двоє дітей, також непокоїться: її діти обожнюють рідне місто Гріндавік.

В інтерв'ю журналістам вона сказала, що доводиться боятися, що "гігантський монстр" під їхніми ногами найближчими днями вивергнеться і повністю знищить місто.

За її словами, нещодавно кілька землетрусів сталися в короткий проміжок часу.

"Мій ноутбук підстрибував угору та вниз. Це було схоже на початок фільму-катастрофи <…> Ми просто не знаємо, що буде далі", — пояснила вона.

Нагадаємо, що вчені записали примхливий рокіт надр Ісландії: щось намагається прорватися в цей світ.

Також повідомлялося, що пробудження вулкана в Ісландії стане початком 1000-річного вулканічного циклу.