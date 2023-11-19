Семьи в Исландии говорят, что попали в фильм-катастрофу: ждут извержения "монстра" (фото)

Десять дней назад по меньшей мере 4000 человек были вынуждены покинуть рыбацкий городок Гриндавик. С тех пор в этом регионе произошли тысячи землетрясений и подземных толчков.

Related video

По меньшей мере 4 тыс. человек пришлось уехать из исландского рыбацкого городка Гриндавик десять дней назад после начала сейсмической активности, которая указывает на то, что находящийся поблизости мегавулкан близок к катастрофическому извержению. Об этом сообщает The Mirror.

Местные жители говорят, что чувствуют, будто перед ними разворачивается сюжет фильма-катастрофы и ждут, когда "монстр" взорвется.‌

Последствия вулканической активности в рыбацком городке Гриндавик

Десять дней назад по меньшей мере 4000 человек были вынуждены покинуть рыбацкий городок Гриндавик. С тех пор в этом регионе произошли тысячи землетрясений и подземных толчков, которые разрушили дороги и дома. Только в субботу было зарегистрировано 1800 землетрясений в магматической камере, которая протекает под городом и расположена близко к поверхности.

Метеорологическое бюро Исландии предупредило, что риск извержения вулкана в любой день по-прежнему очень высок. Было объявлено чрезвычайное положение, а рабочие предпринимали попытки построить гигантские земляные насыпи, чтобы не допустить попадания лавы на жизненно важную электростанцию, которая снабжает электричеством 30 тыс. местных жителей.

В субботу, 17 ноября, на чрезвычайном совещании было решено, что местные жители должны находиться вне своих домов в течение многих месяцев, если вообще когда-либо смогут вернутся.

Последствия вулканической активности

По словам премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир, необходимо оказать психологическую помощь местным жителям, поскольку семьи жалуются, что их перемещенные дети теперь одиноки.

Мама одного семилетнего ребенка рассказала, что теперь ищет в Facebook товарищей по играм для сына.

"У моего сына нет друзей, потому что они все разбросаны в разных местах. Он одинок, — объяснила 37-летняя Джоанна Хонг. — Нам пришлось перевести его в новую школу с другой новой обстановкой и людьми".

Еще одна 37-летняя женщина Кольбрун Йонсдоттир, у которой двое детей, тоже беспокоится, ее дети обожают родной город Гриндавик.

В интервью журналистам она сказала, что приходится боятся, что "гигантский монстр" под их ногами в ближайшие дни извергнется и полностью уничтожит город.

По ее словам, недавно несколько землетрясений произошли в короткий промежуток времени.

"Мой ноутбук подпрыгивал вверх и вниз. Это было похоже на начало фильма-катастрофы <…> Мы просто не знаем, что будет дальше", —объяснила она.

Напомним, что ученые записали капризный ропот недр Исландии: нечто пытается прорваться в этот мир.

Также сообщалось, что пробуждение вулкана в Исландии станет началом 1000-летнего вулканического цикла.