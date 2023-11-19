Семьи в Исландии говорят, что попали в фильм-катастрофу: ждут извержения "монстра" (фото)
Десять дней назад по меньшей мере 4000 человек были вынуждены покинуть рыбацкий городок Гриндавик. С тех пор в этом регионе произошли тысячи землетрясений и подземных толчков.
По меньшей мере 4 тыс. человек пришлось уехать из исландского рыбацкого городка Гриндавик десять дней назад после начала сейсмической активности, которая указывает на то, что находящийся поблизости мегавулкан близок к катастрофическому извержению. Об этом сообщает The Mirror.
Местные жители говорят, что чувствуют, будто перед ними разворачивается сюжет фильма-катастрофы и ждут, когда "монстр" взорвется.
Десять дней назад по меньшей мере 4000 человек были вынуждены покинуть рыбацкий городок Гриндавик. С тех пор в этом регионе произошли тысячи землетрясений и подземных толчков, которые разрушили дороги и дома. Только в субботу было зарегистрировано 1800 землетрясений в магматической камере, которая протекает под городом и расположена близко к поверхности.
Метеорологическое бюро Исландии предупредило, что риск извержения вулкана в любой день по-прежнему очень высок. Было объявлено чрезвычайное положение, а рабочие предпринимали попытки построить гигантские земляные насыпи, чтобы не допустить попадания лавы на жизненно важную электростанцию, которая снабжает электричеством 30 тыс. местных жителей.
В субботу, 17 ноября, на чрезвычайном совещании было решено, что местные жители должны находиться вне своих домов в течение многих месяцев, если вообще когда-либо смогут вернутся.
По словам премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир, необходимо оказать психологическую помощь местным жителям, поскольку семьи жалуются, что их перемещенные дети теперь одиноки.
Мама одного семилетнего ребенка рассказала, что теперь ищет в Facebook товарищей по играм для сына.
"У моего сына нет друзей, потому что они все разбросаны в разных местах. Он одинок, — объяснила 37-летняя Джоанна Хонг. — Нам пришлось перевести его в новую школу с другой новой обстановкой и людьми".
Еще одна 37-летняя женщина Кольбрун Йонсдоттир, у которой двое детей, тоже беспокоится, ее дети обожают родной город Гриндавик.
В интервью журналистам она сказала, что приходится боятся, что "гигантский монстр" под их ногами в ближайшие дни извергнется и полностью уничтожит город.
По ее словам, недавно несколько землетрясений произошли в короткий промежуток времени.
"Мой ноутбук подпрыгивал вверх и вниз. Это было похоже на начало фильма-катастрофы <…> Мы просто не знаем, что будет дальше", —объяснила она.
Напомним, что ученые записали капризный ропот недр Исландии: нечто пытается прорваться в этот мир.
Также сообщалось, что пробуждение вулкана в Исландии станет началом 1000-летнего вулканического цикла.