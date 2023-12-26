Смытые приливом. 2000 лет назад изменение уровня моря разрушило жизнь людей, и это повторится

Тысячелетняя история прибрежных поселений показывает то, как менялась жизнь цивилизаций из-за повышения и понижения уровня моря.

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Десятилетиями ученые предупреждали о климатическом кризисе, который вот-вот обрушится на планету, что повлечет за собой невероятные волны тепла и экстремальные погодные явления. Теперь ученые полагают, что уже к концу нынешнего столетия уровень моря значительно повысится, в результате чего большинство песчаных пляжей планеты попросту окажутся под водой, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые обратились к урокам прошлого, чтобы понять, как повышение и понижение уровня моря может влиять на прибрежные сообщества. В данном случае они сосредоточились на изучении изменениях уровня моря в Атлантическом океане с приливами и отливами древних цивилизаций на юге Бразилии.

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Данное исследование началось еще в 2021 году. Тогда ученые сосредоточились на анализе и датировании серии доисторических "гор из ракушек", также известных как самбаки. Команда заметила некоторые существенные изменения на юго-западе Бразилии около 2500 лет назад. Результаты свидетельствовали о том, что приблизительно в это время размер и частота самбаки внезапно начали уменьшаться. Авторы исследования предполагают, что это может быть свидетельством исчезновения поселений, живших здесь тысячелетиями и питавшихся моллюсками.

Отметим, что другие археологические исследования также выявили здесь резкое сокращение гор ракушек приблизительно в это же время. Некоторые ученые предположили, что исчезновение самбаки могло быть связано с ростом производства керамики и сельскохозяйственных культур. Фактически это означало, что местным сообществам больше не нужно было полагаться на рыбу и моллюсков, что и привело к сокращению количества ракушек.

Но по мнению авторов нового исследования, что-то не сходилось. Ученые обнаружили, что сокращение остатков ракушек началось еще задолго до появления керамики. Команда провела более четырех сотен радиоуглеродных анализов и обнаружила, что распространение керамики здесь произошло около 1200 лет назад. При этом спад количества ракушек наблюдался здесь около 2500 лет назад, а спустя 300 лет и вовсе началось "резкое запустение".

Ученые использовали пыльцевые, осадочные и геохимические данные местного залива и обнаружили, что в это время местные прибрежные и морские экосистемы претерпели значительные изменения. Команда обнаружила, что по мере распространения холодных фронтов в Бразилии и замерзания воды в океане, уровень моря здесь неумолимо снижался. Около 1000 лет назад на югу Бразилии уровень моря упал на 1,6 метра в сравнении с пиком, наблюдавшимся здесь около 7000 лет назад.

В результате это привело к засухе, а также повлияло на наличие моллюсков, рыболовных угодий и съедобных растений. Археологи предполагают, что прибрежным сообществам, которые полагались на эти продукты, пришлось конкурировать с другими сообществами за истощающиеся ресурсы. Ученые полагают, что в результате этого кризиса некогда сталые и устойчивые сообщества распались на более мелкие и недолговечные.

По словам авторов исследования, полученные ими результаты должны стать очередным уроком для человечества: наши сообщества настолько сильны, насколько прочна, на которую мы опираемся. В результате климатического кризиса, который все сильнее нависает над планетой, человечество может вскоре утратить большую часть почвы, необходимой нам для жизни.

Ранее ученые уже сообщили, что к концу столетия глобальный уровень моря может подняться на 0,3 метра, что приведет к потере половины песчаных пляжей Земли. В результате многие прибрежные сообщества могут столкнуться с катастрофической нехваткой ресурсов.

Ранее Фокус писал о том, что повышение уровня моря на Земле замедлилось, но впереди ждет резкий скачок.