Не время радоваться. Повышение уровня моря на Земле замедлилось, но впереди ждет резкий скачок

NASA предупреждает, что замедление связано с эффектом Ла-Нинья и является всего лишь проблеском перед надвигающейся "бурей".

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В период с 2021 по 2022 год мировые океаны поглотили количество воды эквивалентное миллиону бассейнов олимпийского размера, что привело к повышению глобального уровня моря на 0,27 сантиметра, пишет Space.com.

Несмотря на внушительные объемы поглощенной воды этот показатель оказался ниже того, который прогнозировали модели за данный период — ожидалось, что за прошедший год глобальный уровень моря поднимется на 0,44 сантиметра. Однако реальность оказалась другой.

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Казалось бы, чем не повод радоваться? Однако исследователи NASA уверены, что поводов для радости нет — незначительное отклонение от тенденции, продолжающейся вот уже несколько десятилетий, увы, вызвано лишь охлаждающим эффектом климатической модели Ла-Нинья. А потому человечеству стоит приготовиться к тому, что в дальнейшем мы вновь столкнемся с более быстрым повышением уровня моря и это произойдет уже в ближайшие годы.

Основная проблема заключается в том, что за последние 30 лет спутниковые измерения четко фиксируют тенденцию к ускорению повышения глобального уровня моря, а математические модели, увы, предсказывают лишь его дальнейшее ускорение. Например, в 1990-х годах глобальный уровень моря в среднем поднимался на 0,20 сантиметра в год, однако исследователи полагают, что уже к середине нынешнего столетия этот показатель будет втрое больше.

По словам директора отдела наук о Земле NASA Карен Сен-Жермен, они с французскими коллегами из CNES занимаются мониторингом повышения глобального уровня моря уже более четверти века, с тех пор как в 1992 году был запущен первый спутник, способный измерять уровень моря. В результате ученые смогли получить подробный глобальный обзор того, что происходит с мировым океаном, и теперь у них есть наблюдения за более чем 30-летний период.

График, основанный на спутниковых измерениях, показывающий ускоряющуюся скорость повышения уровня моря Фото: NASA/JPL-Caltech

Собрав полученные за десятилетия данные ученые обнаружили, что с 1993 года глобальный уровень моря поднялся на 9,1 сантиметр. При этом в прошлом году ученые наблюдали некий спад в сравнении с прогнозируемым подъемом уровня воды. Исследователи полагают, что это связано с климатической моделью Ла-Нинья, которая, по сути, является полной противоположностью теплой Эль-Ниньо.

Наблюдения показывают, что в годы холодной Ла-Нинья температура поверхности в Тихом океане падает, что в свою очередь влияет на погоду по всему земному шару, в том числе это касается и количества осадков над океанами. В результате буйства Ла-Нинья в период с 2021 по 2022 год ученые наблюдали замедлением уровня повышения моря, однако исследователи полагают, что уже в нынешнем году теплый аналог Ла-Нинья (Эль-Ниньо) вновь вступит в свои права, а значит мы столкнемся с более быстрым повышением глобального уровня моря.

Ученые также отмечают, что несмотря на то, что подобные климатические модели могут непосредственно влиять на скорость повышения глобального уровня моря, они, увы, не являются основным фактором — основной причиной по-прежнему остается глобальное изменение климата планеты. Повышение температуры ускоряет таяние ледяных щитов Земли, в моря поступает все больше пресной воды, температура океана повышается, что еще больше ускоряет таяние ледников, и так по кругу.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.