Не час радіти. Підвищення рівня моря на Землі сповільнилося, але попереду чекає різкий стрибок

NASA попереджає, що уповільнення пов'язане з ефектом Ла-Нінья і є лише проблиском перед "бурею", що насувається.

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У період із 2021 по 2022 рік світові океани поглинули кількість води, еквівалентну мільйону басейнів олімпійського розміру, що призвело до підвищення глобального рівня моря на 0,27 сантиметрів, пише Space.com.

Незважаючи на значні обсяги поглиненої води цей показник виявився нижчим за той, який прогнозували моделі за цей період — очікувалося, що за минулий рік глобальний рівень моря підніметься на 0,44 сантиметри. Проте реальність виявилася інакшою.

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Здавалося б, чим не привід радіти? Однак дослідники NASA впевнені, що приводів для радості немає — незначне відхилення від тенденції, що триває вже кілька десятиліть, на жаль, викликане лише охолоджувальним ефектом кліматичної моделі Ла-Нінья. А тому людству варто приготуватися до того, що надалі ми знову зіткнемося зі швидшим підвищенням рівня моря, і це станеться вже найближчими роками.

Основна проблема полягає в тому, що за останні 30 років супутникові виміри чітко фіксують тенденцію до прискорення підвищення глобального рівня моря, а математичні моделі, на жаль, передбачають лише його подальше прискорення. Наприклад, у 1990-х роках глобальний рівень моря в середньому піднімався на 0,20 сантиметрів на рік, проте дослідники вважають, що вже до середини цього століття цей показник буде втричі більшим.

За словами директора відділу наук про Землю NASA Карен Сен-Жермен, вони із французькими колегами із CNES займаються моніторингом підвищення глобального рівня моря вже понад чверть століття, відколи в 1992 році був запущений перший супутник, здатний вимірювати рівень моря. Зрештою вчені змогли отримати детальний глобальний огляд того, що відбувається зі світовим океаном, і тепер вони мають спостереження за більш ніж 30-річний період.

Графік, заснований на супутникових вимірах, що показує прискорювану швидкість підвищення рівня моря Фото: новый год на марсе

Зібравши отримані за десятиліття дані вчені з'ясували, що з 1993 року глобальний рівень моря піднявся на 9,1 сантиметр. При цьому в минулому році вчені спостерігали певний спад порівняно з прогнозованим підйомом рівня води. Дослідники вважають, що це пов'язано з кліматичною моделлю Ла-Нінья, яка по суті є повною протилежністю теплій Ель-Ніньо.

Спостереження показують, що в роки холодної Ла-Нінья температура поверхні в Тихому океані падає, що впливає на погоду по всій земній кулі, зокрема це стосується і кількості опадів над океанами. Унаслідок буйства Ла-Нінья в період із 2021 по 2022 рік учені спостерігали уповільненням рівня підвищення моря, проте дослідники вважають, що вже цьогоріч теплий аналог Ла-Нінья (Ель-Ніньйо) знову вступить у свої права, а значить ми зіткнемося з найшвидшим підвищенням глобального рівня моря.

Учені також зазначають, що незважаючи на те, що подібні кліматичні моделі можуть безпосередньо впливати на швидкість підвищення глобального рівня моря, вони, на жаль, не є основним фактором — основною причиною залишається глобальна зміна клімату планети. Підвищення температури прискорює танення крижаних щитів Землі, у моря надходить дедалі більше прісної води, температура океану підвищується, що ще більше прискорює танення льодовиків, і так по колу.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід" : простягається на 460 км і прискорює танення.