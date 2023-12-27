Год климатического краха: самые дорогостоящие катастрофы, произошедшие в 2023 году

В новом докладе ученые раскрыли 20 наиболее финансово дорогостоящих климатических катастроф уходящего года.

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Ученые предупреждали, что человечество вскоре ждет климатический кризис и, похоже, 2023 год стал его "первой ласточкой". Исследователи уверенны, что он станет самым жарким за всю историю наблюдений. Кроме того, на мир обрушились сильнейшие волны тепла, а за ними последовали засухи, наводнения, масштабные лесные пожары и тайфуны, пишет Daily Mail.

Подводя итоги уходящего года, ученые в новом докладе назвали 20 наиболее финансово дорогостоящих климатических катастроф 2023 года, причем они затронули все шесть населенных континентов.

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Верхушку рейтинга занимают шокирующие лесные пожары на Гавайях в августе 2023 года, в результате которых погибло по меньшей мере 100 человек, а нанесенный ущерб составил более 4000 долларов на человека. Кроме того в рейтинг также вошли ураганы в Гуаме, произошедшие в мае, которые обошлись почти в 1500 долларов на душу населения, а также наводнения в Новой Зеландии, засухи в Испании и лесные пожары, охватившие Чили.

По мнению исследователей 2023 год не только станет самым жарким за всю историю наблюдений, но его также можно назвать "годом климатического краха". Эксперты считают, что основной причиной катастрофических событий стала неспособность человечества быстро отказаться от использования ископаемого топлива.

Новый доклад был подготовлен и опубликован международной благотворительной организацией Christian Aid и вышел под названием "Подсчет стоимости 2023 года: год климатического кризиса". В докладе значится, что многие ужасные климатические катастрофы получили чрезвычайно мало внимания международного сообщества, несмотря на то, что последствия оказались весьма удручающими, и не только в финансовом плане.

По словам исполнительного директора Christian Aid Патрика Уотта, климатический кризис, обрушившийся на планету не стал сюрпризом для исследователей. Однако последствия человеческой деятельности и неспособности отказаться от использования ископаемого топлива все чаще проявляются в виде смытых домов, гибели урожая и скота из-за засухи, а также гибели людей в результате наводнений и ураганов.

Эксперты отмечают, что 2023 год оказался чрезвычайно разрушительным для тех, кто живет в "климатически уязвимых регионах". В то же время результаты исследований все чаще связывают экстремальные погодные явления с потеплением планеты и предупреждают, что в будущем ситуация фактически будет лишь усугубляться. Предполагается, что в дальнейшем нас ждет все более интенсивные волны тепла и лесные пожары, а наводнения и ураганы станут более экстремальными.

В своем отчете эксперты разделили общий ущерб, нанесенный каждым стихийным бедствием, на общую численность населения пострадавшего района. Таким образом им удалось дать оценку экономического бремени для человека.

Анализ свидетельствует о том, что самые высокие потери от стихийных бедствий пришлись на лесные пожары на Гавайях — 4161 доллар на человека. Эта цифра почти втрое выше общей стоимости события, занявшего второе место в списке — тропического шторма на Гуаме в мае — 1455 долларов на человека. В пятерку лидеров также вошли шторм в Вануату в марте — 947 долларов на человека, и февральский шторм в Новой Зеландии — 468 долларов на человека.

Эксперты отмечают, что наибольшее количество людей погибает в результате стихийных бедствий в более бедных странах, так как более развитые страны способны лучше подготовиться к климатическим катастрофам.

Климатические катастрофы 2023

Гавайи/США (август) — лесной пожар, 4161$; Гуам (май) — шторм, 1455$; Вануату (март) — шторм, 947$; Новая Зеландия (февраль) — шторм, 468$; Новая Зеландия (январь) — наводнение, 371$; Италия (май) — наводнение, 164$; Ливия (сентябрь) — наводнение, 105$; Перу (апрель) — наводнение, 66$; Испания (апрель) — засуха, 50$; Мьянма (май) — шторм, 41$; Чили (июнь) — наводнение, 39$; Гаити (июнь) — наводнение, 36$; Мексика (октябрь) — шторм, 35$; Чили (февраль) — лесной пожар, 30$; США (июнь) — шторм, 25$; Китай (август) — наводнение, 23$; Перу (март) — шторм, 20$; Малави (март) — шторм, 17$; США (март) — шторм, 16$; Перу (январь) — наводнение, 9$.

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