Телепортация изображений с использованием только света: ученые стали ближе к новой технологии

Телепортация квантовых состояний может сыграть важную роль в обеспечении безопасной передачи информации в сетях будущего.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, стали на шаг ближе к телепортации изображений только с помощью света. Хотя у них уже есть определенный прогресс, сам процесс еще требует значительной доработки. Ученые считают, что с помощью этого процесса можно телепортировать состояния света для формирования изображения с использованием одной пары запутанных фотонов. Исследователи надеются, то эта технологи позволит обеспечить безопасную передачу информации в сетях будущего. Если ключевые данные не передаются, то их невозможно украсть, пишет ScienceAlert.

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По словам авторов исследования, две взаимодействующие стороны физически передают информацию друг другу, даже в квантовом мире. Теперь можно телепортировать информацию так, чтобы она никогда физически не пересекала соединение, и эта фантастическая технология уже практически стала реальностью.

Важно

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Новое исследование основано на идее квантовой запутанности, при которой разделенные частицы остаются связанными друг с другом благодаря особенностям квантовой физики. Состояние одной частицы предоставляет информацию о другой частице, даже если они разделены большим расстоянием.

Ученые использовали два запутанных фотона (частицы света) и им удалось упаковать в них гораздо больше информации, чем обычно. Таким образом появился потенциал для кодирования изображений. Эту дополнительную информацию удалось успешно телепортировать из одной точки в другую.

Но это была не телепортация в обычном понимании этого термина. Хотя сама информация не передавалась (как, например, через подключение к Интернету), измерение конкретной особенности одной из запутанных частиц немедленно повлияло на соответствующую особенность другой частицы. Таким образом произошла передача ее квантового состояния. Таким образом можно зафиксировать текущее состояние частицы, в то время как исходное состояние уничтожается.

Ученые говорят, что это не самый быстрый способ передачи информации, но с его помощью создается особая квантовая отметка для любой информации, которую не увидит кто-то другой. То есть украсть эту информацию нельзя.

По словам ученых, этот протокол имеет все признаки телепортации, за исключением одной важной составляющей. Для повышения эффективности нелинейного детектора требуется яркий лазерный луч, чтобы отправитель мог знать, что нужно отправить, но ему это не обязательно знать.

То есть пока это не совсем телепортация, но она могла бы стать таковой в будущем, если бы нелинейный детектор можно было сделать более эффективным, говорят ученые. Нелинейный детектор является еще одной важной частью установки, как для обработки дополнительной мощности запутанных фотонов, так и для обеспечения точной передачи информации из одной точки в другую.

Ученые предполагают, что, например, с помощью такой технологии, можно будет в будущем отравить отпечаток пальца в банк. С помощью телепортации деталей отпечатка пальца в форме квантового состояния, можно создать необходимые меры безопасности, которые эффективно сохранят цифровую информацию.

Хотя физика этого процесса достаточно сложная, учитывая успешно проведенный эксперимент, ученые надеются достичь новых успехов в области квантовой телепортации.

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