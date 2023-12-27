Найден способ отыскать "зеркальную" Вселенную: она прячется у всех на виду

Астрономы утверждают, что нашли способ отыскать Вселенную, которая полностью состоит из темной материи.

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Ученые предполагают существование невидимой вселенной, в которой звезды, туманности и галактики будут полностью состоять из темной материи. Недавно астрономы выяснили, как найти эту вселенную, пишет LiveScience.

Некоторые теории физики высоких энергий предсказывают, что у каждой частицы обычной материи есть двойник или "зеркало" из темной материи. В рамках такой теории, космос будет заполнен темными электронами, темными кварками, темными нейтрино и так далее. Все эти темные частицы будут взаимодействовать между собой на основе собственного набора фундаментальных сил, абсолютно отличающихся от тех, что знакомы нам.

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Такая зеркальная вселенная была бы повсюду, но абсолютно не видима для нас. Но как нам тогда проверить эту теорию? Этим вопросом задалась группа астрономов, которая опубликовала свою работу в базе данных препринтов arXiv.

Исследователи выяснили, что "зеркальные" звезды могут становиться видимыми для нас, и они будут выглядеть совсем иначе, чем все остальное в знакомой нам Вселенной.

Так называемые зеркальные звезды будут появляться в результате взаимодействия различных типов темной материи. Этот процесс будет похож на формирование обычных звезд, где водород и гелий коллапсируют, высвобождая энергию и становятся достаточно плотными, чтобы образовать звезды. Но зеркальные двойники будут использовать собственные силы природы, испуская темные фотоны, которые будут абсолютно невидимы для нас.

Только в нашей галактике могут находиться миллионы, даже триллионы таких темных звезд и другой вселенной. Такое предположение не выбивается из общей картины, так как темная материя составляет около 80% массы каждой галактики.

Самое главное, что удалось выяснить авторам исследования, так это то, что зеркальные звезды также будут обладать гравитацией. Именно благодаря этому наука знает, что темная материя в принципе существует. Любой массивный объект будет притягивать к себе газ и пыль, плавающие в межзвездной среде.

Такая обычная материя сама сформирует то, что авторы статьи назвали "самородками". Когда такие объекты разрушаются, они нагреваются и испускают радиацию. Это излучение будет выглядеть так, как будто оно исходит от обычной звезды, но все же другим. Самородки будут очень красными, так как они не смогут достигать таких высоких температур, как обычные звезды.

В это же время, в нашей Вселенной имеются похожие тусклые объекты – белые карлики и планетарные туманности. Но авторы считают, что смогут отличить привычные для нашей Вселенной объекты от "самородков". Это можно сделать по длинам волн излучаемого ими электромагнитного излучения.

Если астрономы увидят объект, похожий на тусклый белый карлик, но у него будет неправильный спектр, то это может оказаться самородок обычной материи, расположенный в сердце зеркальной звезды. Эти самородки также будут излучать свет на длинах волн, которые не встречаются в типичных планетарных туманностях.

Несмотря на то, что идея зеркальной вселенной – гипотетическая, она вполне поддается проверке. Если зеркальные звезды существуют, то в их сердцах могут быть самородки, которые можно обнаружить с помощью очень чувствительных инструментов.

Напомним, темная материя состоит из невидимой периодической таблицы элементов. Ученые считают, что неуловимая темная материя состоит из множества тяжелых частиц, по аналогии с составом обычной материи из элементов периодической таблицы.