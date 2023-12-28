Непреодолимая жажда. Крохотный вампир использует других существ, чтобы напиться человеческой крови

Исследователи обнаружили, что человеческая кровь является предпочтительной пищей паука-прыгуна, однако он вовсе не нападает на людей сам.

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На Земле обитают миллиарды существ, а некоторые из них ведут весьма удивительный образ жизни. Например, восточноафриканские пауки-прыгуны Evarcha culicivora, которые отдают предпочтение диете из человеческой крови, пишет IFLScience.

Исследователи называют представителей этого вида "непрямыми вампирами", так как они предпочитают не охотиться на людей самостоятельно, а использовать для утоления жажды комаров с полным брюхом кровяной муки.

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В более раннем исследовании ученые уже подвергли изучению пищевые привычки пауков-вампиров и обнаружили, что они используют неподвижные приманки, сделанные из мертвых насекомых. К слову, другие исследования также показали, что пауки-прыгуны обладают невероятным зрением и даже способны узнавать сородичей среди других.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют о том, что самки комаров Anopheles являются самыми смертоносными животными в мире. В то же время пауки-прыгуны, по сути, стали первыми хищниками, которые предпочитают питаться этими комарами. И это удивительно, ведь, по словам ученых, малярия, денге, лихорадка Западного Нила, желтая лихорадка и многое другое — это лишь ряд заболеваний, которые могут переносить комары.

В результате ученые считают, что пауков-вампиров в действительности стоит рассматривать как средство биологического контроля над переносчиками кровососущих заболеваний. В то же время ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы узнать больше о жизни пауков-вампиров и том, какое влияние они оказывают на окружающую среду.

Предыдущее исследования также показало, что слабость пауков-вампиров к комарам вовсе не ограничивается диетой. Исследователи также обнаружили, что во время питания кровью пауки приобретают определенный запах, связанный пищей, что делает их более привлекательными для противоположного пола.

Исследование показало, что независимо от пола пауки проводили больше времени с противоположным полом, если он или она придерживались кровяной диеты, не обращая при этом внимание на партнеров, придерживающихся бескровной диеты. К слову, ученые также обнаружили, что со временем запах крови, вероятно, исчезает, о чем свидетельствуют результаты исследования.

Впрочем, ученые провели другой эксперимент и обнаружили, что пауков-прыгунов привлекает не только человеческая кровь, но и запах грязного белья. В ходе эксперимента ученые предоставили паукам два одинаковых носка: в одном ходили 12 часов, а второй оставался чистым — выбор пауков говорит о том, что их привлекает запах грязного белья. Авторы исследования полагают, что столь странные предпочтения пауков связаны с обонятельной чувствительностью, привлекающей их к кровососущим комарам.

Ранее Фокус писал о том, что новаторское исследование раскрывает предпочтения комаров в отношении запахов.