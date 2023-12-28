Непереборна спрага. Крихітний вампір використовує інших істот, щоб напитися людської крові

Дослідники виявили, що людська кров є кращою їжею павука-стрибуна, проте він зовсім не нападає на людей сам.

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На Землі мешкають мільярди істот, а деякі з них ведуть вельми дивовижний спосіб життя. Наприклад, східноафриканські павуки-стрибуни Evarcha culicivora, які віддають перевагу дієті з людської крові, пише IFLScience.

Дослідники називають представників цього виду "непрямими вампірами", оскільки вони вважають за краще не полювати на людей самостійно, а використовувати для втамування спраги комарів із повним черевом кров'яної муки.

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У більш ранньому дослідженні вчені вже піддали вивченню харчові звички павуків-вампірів і виявили, що вони використовують нерухомі приманки, зроблені з мертвих комах. До слова, інші дослідження також показали, що павуки-стрибуни володіють неймовірним зором і навіть здатні впізнавати родичів серед інших.

Дані Центрів з контролю та профілактики захворювань свідчать про те, що самки комарів Anopheles є найсмертоноснішими тваринами у світі. Водночас павуки-стрибуни, по суті, стали першими хижаками, які воліють харчуватися цими комарами. І це дивно, адже, за словами вчених, малярія, денге, лихоманка Західного Нілу, жовта лихоманка та багато чого іншого — це лише низка захворювань, які можуть переносити комарі.

У результаті вчені вважають, що павуків-вампірів насправді варто розглядати як засіб біологічного контролю над переносниками кровосисних захворювань. Водночас науковці визнають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися більше про життя павуків-вампірів і про те, який вплив вони чинять на навколишнє середовище.

Попереднє дослідження також показало, що слабкість павуків-вампірів до комарів зовсім не обмежується дієтою. Дослідники також виявили, що під час харчування кров'ю павуки набувають певного запаху, пов'язаного з їжею, що робить їх більш привабливими для протилежної статі.

Дослідження показало, що незалежно від статі павуки проводили більше часу з протилежною статтю, якщо він або вона дотримувалися кров'яної дієти, не звертаючи при цьому увагу на партнерів, які дотримувалися безкровної дієти. До слова, вчені також виявили, що з часом запах крові, ймовірно, зникає, про що свідчать результати дослідження.

Утім, учені провели інший експеримент і виявили, що павуків-стрибунів приваблює не лише людська кров, а й запах брудної білизни. Під час експерименту вчені надали павукам дві однакові шкарпетки: в одній ходили 12 годин, а друга залишалася чистою — вибір павуків свідчить про те, що їх приваблює запах брудної білизни. Автори дослідження вважають, що такі дивні вподобання павуків пов'язані з нюховою чутливістю, що привертає їх до комарів, які висмоктують кров.

Раніше Фокус писав про те, що новаторське дослідження розкриває переваги комарів щодо запахів.