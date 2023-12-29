Откроют в 8113 году: что запечатано в первой в мире современной капсуле времени

Склеп цивилизации запечатали 83 года назад. Его не откроют до 8113 года нашей эры.

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В 1936 году доктор Торнуэлл Джейкобс, глубоко погруженный в изучение Древнего Египта, заметил тревожный пробел в нашем понимании прошлых цивилизаций. Он понял, что многое из того, что мы знаем о древних культурах, в частности о Египте, получено из немногих источников, таких как пирамиды и несколько табличек с надписями из древней Ассирии. Осознание этого стало толчком к инновационной идее — созданию капсулы времени, пишет IFLScience.

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Руководствуясь чувством долга сохранить наш образ жизни для будущих поколений, доктор Джейкобс разработал концепцию и создал то, что стало первой в мире современной капсулой времени. Расположенная в зале Фиби Херст в Университете Оглеторпа в Джорджии, эта уникальная комната предназначалась для хранения исчерпывающих записей о жизни и знаниях за последние 6 000 лет.

Этот "Склеп цивилизации", как его называли, был не просто хранилищем древних артефактов. Его задумали как своеобразную гробницу псевдофараона и тщательно обустроили, чтобы представить эпоху 1930-х годов.

Внутри можно найти записи популярного музыканта Арти Шоу, фильмы о событиях 1898 года и даже 100 книг на микрофильмах. Среди повседневных вещей маленькая модель Дональда Дака, но здесь не оставили драгоценностей, таких как золото или ювелирные изделия.

К этому ассортименту добавляли подробную "книгу записей" с описанием каждого предмета и его значения, предназначенную для будущих первооткрывателей — то ли людей, то ли, возможно, эволюционно развитых форм разумных существ.

Однако важно признать, что выбор предметов доктором Джейкобсом отражал предубеждения его времени, предоставляя несколько искаженное представление об Америке 1930-х годов, а не абсолютно точную картину.

Одной из интересных теорий доктора Джейкобса было его предсказание потенциального языкового барьера между временем запечатывания и будущим открытием капсулы. Чтобы преодолеть этот барьер, он разработал "языковой интегратор" — устройство с ручным управлением, которое показывало изображения и английские названия объектов, одновременно озвучивая эти названия на фонографе.

Назначив для открытия музея отдаленную дату 8113 г. н. э., доктор Джейкобс стремился, чтобы это знаменательное событие произошло ровно на полпути между временем запечатывания и древних египтян, что совпадало с исторической вехой в египетском календаре.

Несмотря на оптимизм относительно сохранения человеческой цивилизации, контекст той эпохи, омраченный началом Второй мировой войны, побудил доктора Джейкобса оставить в крипте пронзительную ноту, признающую неопределенную судьбу нашего мира.

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"Мир занимается тем, что хоронит нашу цивилизацию навсегда, а здесь, в этом склепе, мы оставляем ее вам", — сказал Джейкобс.

Открытие этой капсулы времени в далеком будущем обещает сокровищницу знаний о жизни в прошлом. В то же время это также показывает сложность сохранения знаний на протяжении тысячелетий, преодолевая барьеры языковой и культурной эволюции.

Наследие Склепа цивилизации служит свидетельством нашего стремления сохранить и передать наше наследие далеким потомкам, способствуя наведению моста между нашим настоящим и далеким будущим, несмотря на неопределенности, которые ждут нас впереди.

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