Супергерои в океане: акула впервые заново отрастила спинной плавник (фото)
Исследователи впервые в истории описали процесс регенерации спинного плавника у шелковистой акулы — ранее ничего подобного ученые не фиксировали.
Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и стал домом для огромного количества морских существ. Морские обитатели сталкиваются со множеством угроз, которые способны нанести им вред и травмировать отдельные участки тела, пишет IFLScience.
Ученые отмечают, что морские животные нередко могут пасть жертвами хищников, которые то и дело пытаются оторвать от них кусок, могут травмироваться во время спаривания, а те, кто обитает в прибрежных водах, нередко получают травмы в результате столкновения с судами. В новом исследовании ученые обнаружили, что некоторые жители подводного мира обитают "суперсилой", которой ранее ученые не замечали: у шелковистых акул впервые заметили случай регенерации плавников после трагического события.
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Шелковые акулы (Carcharhinus falciformis) являются изящными хищниками океана, достигающими в длину около 3,5 метра. Ученые отмечают, ранее представители этого вида были одними из самых распространенных в океане, однако теперь численность их популяций значительно сократилась — хищники подвергаются истреблению из-за ценности их плавников на рынке.
В новом исследовании подводному фотографу и дайверу удалось сделать удивительные снимки шелковистой акулы с травмированным спинным плавником. Отметим, что акула была взрослым самцом, а фотографии были дополнительно изучены морским биологом Челси Блэк, которая впоследствии и стала автором нового исследования.
В ходе исследования ученые смогли идентифицировать самца шелковистой акулы, так как ему была присвоена бирка с уникальным номером. В результате ученые изучили фото с разницей в год и обнаружили нечто удивительное — спинной акулий плавник регенерировал.
Отметим, что акула впервые была замечена в 2022 году, а затем ее больше не видели в здешних водах: ученые предположили, что самец покинул район Юпитера во Флориде в рамках ежегодной миграции. Все изменилось в нынешнем году, когда самец вновь появился в этот же район, но к удивлению ученых — его плавник выглядел совершенно иначе.
Исследователи еще раз изучили фото, чтобы идентифицировать акулу и обнаружили, что ошибки нет — самцу шелковистой акулы в действительности удалось восстановить ткани поврежденного плавника. Известно, что в 2022 году акула потеряла 20,8% спинного плавника, а через 332 дня скорость заживления ее травмы составила 87% от первоначального размера.
Отметим, что эти исключительные способности к заживлению ран ранее наблюдались и у других видов акул, например:
- китовой акулы;
- рифовых скатов манта;
- серых акул-нянек;
- серповидной лимонной акулы.
Авторы исследования полагают, что спустя 42 дня после последнего наблюдения самца шелковистой акулы, его рана должна была полностью затянуться. Это соответствует ожидаемым показателям заживления ран, наблюдаемым у других видов.
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