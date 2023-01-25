Регенерация конечностей человека. Ученые считают, что сделали решающее открытие

Новое исследование предполагает, понимание механизма регенерации членистоногих поможет в создании утерянных конечностей у людей.

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Немецкие ученые впервые доказали, что морские пауки могут отрастить не только утерянные конечности, но и целые части тела. Это исследование может стать началом для дальнейшего изучения процессов регенерации у членистоногих. Что в свою очередь может проложить пусть к исследованию процесса восстановления потерянных конечностей у людей, пишет Phys.

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По словам Герхарда Шольца из Берлинского университета Гумбольдта, Германия, эксперименты с морскими пауками показали, что после ампутации частей тела, эти существа могут их восстановить обратно. Сейчас ученым известно, что многие виды членистоногих могут отращивать конечности после их потери.

"Некоторые членистоногие специально избавляются от своих конечностей, когда на них нападают хищники. После этого они отращивают эти конечности обратно. Но мы впервые доказали, что морские пауки могут вернуть себе не только утраченные конечности, но и целые части тела. Если честно, то никто не ожидал таких результатов эксперимента", — говорит Шольц.

Во время своего исследования ученые провели эксперименты с крошечными восьминогими морскими пауками. Они ампутировали разные задние конечности и задние части тела у 23 молодых и взрослых морских пауков. Результат показал, что взрослые пауки отрастили только утраченные "ноги", но восстановления частей тела не произошло. При этом по истечению длительного периода времени они все еще оставались живыми.

Но удивительные результаты показали молодые особи, у которых произошла почти полная или частичная регенерация удаленных частей тела. Например, это касается задней части кишечника, заднего прохода и даже репродуктивных органов. При этом почти все молодые пауки с восстановленными частями тела прожили очень долго.

[ + – ] Но удивительные результаты показали молодые особи, у которых произошла почти полная или частичная регенерация удаленных частей тела. Например, это касается задней части кишечника, заднего прохода и даже репродуктивных органов. При этом почти все молодые пауки с восстановленными частями тела прожили очень долго Фото: phys.org

"В зависимости от того, к какому царству принадлежат живые существа, у них могут разные способности к регенерации. Например, плоские черви вообще могут вырастить себе новое тело всего из нескольких клеток", — говорит Шольц.

По словам ученых, что касается позвоночных живых существ, к которым принадлежат и люди, то у них почти отсутствует способность к регенерации. Исключением здесь являются ящерицы, у которых может отрастать хвост. Ученые считают, что их открытие может стать началом для дальнейшего изучения процессов регенерации у членистоногих, а также у других видов живых существ.

"Есть еще много существ, которые можно исследовать подобным образом, ведь нужно понять механизм повторного роста конечностей и частей тела. Возможно это можно выяснить на клеточном или молекулярном уровне. То есть нужно понять, что именно способствует регенерации тканей", — говорит Шольц.

По словам ученых, в этом механизме регенерации могут принимать участие стволовые клетки, которые могут принимать новую для себя форму.

"Может быть этот механизм регенерации, который мы нашли у морских пауков поможет в исследованиях процесса восстановления потерянных конечностей у людей- говорит Шольц.

Как уже писал Фокус, уже созданы клетки-киборги, которые способны выжить там, где не могут другие. Ученые синтезировали полуживые клетки, которые способны выживать в условиях, недоступных для естественных клеток.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что плотоядные растения переключились на фекалии, чтобы выжить. Исследователи обнаружили, что эти кувшинки перешли от захвата насекомых к поеданию фекалий и, похоже, не прогадали.