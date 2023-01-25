Эволюционировали в унитаз: плотоядные растения переключились на фекалии, чтобы выжить

Исследователи обнаружили, что эти кувшинки перешли от захвата насекомых к поеданию фекалий и, похоже, не прогадали.

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Ученые обнаружили, что некоторые виды плотоядных кувшинок (Nepenthes) переключились на новую диету — увы, не столь аппетитную. Если раньше эти растения предпочитали перекусывать насекомыми целиком, то теперь они сосредоточились на поедании экскрементов животных. Ученые полагают, что это эволюционный шаг для растений, пишет Science Alert.

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Эти кувшинки фактически эволюционировали в унитазы, и теперь способны получать свою суточную норму питательных веществ из фекалий животных. И это еще не все. Исследования показывают, что этим поедателям экскрементов удается поглощать больше азота, чем любым другим непентесам, благодаря своей новой диете.

Исследователи обнаружили, что несмотря на то, что новая диета, увы, не выглядит аппетитно, она вполне выигрывает в сравнении с предыдущей. Более того, по словам ботаника из Королевского ботанического сада Виктории в Австралии Аластера Робинсона, такой эволюционный подход дает нам несколько важных уроков с точки зрения того, как растения способны развиваться и приспосабливаться. Робинсон также полагает, что ученым необходимо больше узнать, как непентесы улучшили свое питание, чтобы в дальнейшем защитить их и другие виды.

Исследователи отмечают, что после того, как они заметили, что несколько видов Nepenthes перешли к новой диете, они подробнее изучили их рацион — оказалось, что захват азота у этих растений вдвое выше, чем у других непентесов. В ходе исследования команда изучила шесть 6 видов и 4 гибрида непентеса на малайзийском Борнео — в ходе исследования ученые изучили их ткани, чтобы определить количество захваченного из вне азота и углерода.

[ + – ] В исследовании изучались шесть видов непентесов, в том числе некоторые из них с пометом животных Фото: Antony van der Ent/Alastair Robinson

Исследователи полагают, что новая диета кувшинок связана с тем, что популяции насекомых на возвышенностях неумолимо сокращаются, заставляя тем самым некоторые растения обращаться к альтернативным источникам питания. Таким образом плотоядные растения научились получать необходимую пищу из экскрементов плотоядных животных.

К слову, это не первый случай, когда исследователи обнаруживают специфическое питание кувшинок. Например, в 2009 году ученые обнаружили, что плотоядные растения создали некую коалицию с горными землеройками — животные откладывали богатые азотом экскременты в кувшинки, в то время как сами питались углеводами на крышках растений. Позже ученые обнаружили подобные взаимовыгодные отношения Nepenthes с саммитовыми крысами, птицами и даже летучими мышами.

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