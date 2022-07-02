Никого не пощадит. Биологи открыли растение, которое охотится под землей

Уникальное плотоядное растение из Индонезии образует кувшинки в полостях под землей и ловит в них самую разную добычу, включая жуков и муравьев.

Плотоядные растения (также хищные растения) всегда удивляли ученых. Однако недавно обнаруженное новое хищное растение еще больше поразило исследователей, пишет Nhm.ac.

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Находка представляет собой разновидность кувшиночников Nepenthes pudica. Однако главная особенность заключается в том, что оно ловит добычу, живущую под землей.

Кувшиночники — это вид плотоядных растений, листья которых изменились таким образом, что они образуют большие кувшинообразные структуры, благодаря которым растения и получили свое название.

[ + – ] Найденная учеными N. pudica

Насекомые и другая добыча заманиваются в растения нектаром и привлекательными ароматами, в результате чего жертвы приземляются на край кувшина. Конденсат и нектар делают край скользким, из-за чего насекомое падает в наполненный жидкостью кувшин.

Оказавшись внутри, добыче практически невозможно выбраться. Затем кувшиночники употребляют своих жертв с помощью пищеварительных ферментов, используя полученные питательные вещества для роста.

Чтобы поймать самую разнообразную добычу, включая муравьев, клещей и жуков, N. pudica прячет свои ловушки-кувшинки в полостях под мхом или почвой. Хотя ранее ученые уже находили другие растения, питающиеся подземными обитателями, ловушки N. pudica на сегодняшний день являются уникальными в ботаническом мире и позволяют ей ловить гораздо более крупную добычу.

Однако не успели специалисты обнаружить N. pudica, как это уникальное растение уже может оказаться под угрозой. Растущие только в одном небольшом районе Индонезии, это уникальное растение, по мнению ученых, относится к категории находящихся на грани полного исчезновения.

[ + – ] Открытие этого растения важно для сохранения природы на индонезийском Калимантане

Один из авторов исследования Вевин Тьясманто отметил, что это открытие важно для сохранения природы на индонезийском Калимантане, поскольку оно подчеркивает его значение как очага мирового биоразнообразия.

Эксперты надеются, что их открытие поможет защитить тропические леса Калимантана, в частности, предотвратить или хотя бы замедлить процесс превращения лесов в плантации масличных пальм.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так, например, в Китае они наткнулись на гигантскую воронку с лесом внутри. Эксперты были весьма удивлены находке. По их мнению в этих лесах могут прятаться неизвестные науки виды, которые еще предстоит открыть и изучить.

А вот в ходе исследования, проведенного в мае этого года, специалисты смогли вырастить кресс-салат в лунном грунте. Несмотря на то, что растение получилось низкорослым, все семена взошли. Ученые надеются, что в будущем c помощью этого открытия можно будет использовать земные растения для пропитания космонавтов на других планетах.