Нікого не помилує. Біологи відкрили рослину, яка полює під землею

Унікальна м'ясоїдна рослина з Індонезії утворює латаття в порожнинах під землею і ловить у них різну здобич, враховуючи жуків і мурах.

Плотоядні рослини (також хижі рослини) завжди дивували вчених. Проте нещодавно виявлена нова хижа рослина ще більше вразила дослідників, пише Nhm.ac.

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Знахідка є різновидом латаття Nepenthes pudica. Однак головна особливість полягає у тому, що воно ловить здобич, яка живе під землею.

Латаття — це вид м'ясоїдних рослин, листя яких змінилося так, що вони утворюють великі глечикоподібні структури, завдяки яким рослини й отримали свою назву.

[ + – ] Знайдена вченими N. pudica

Комахи й інша здобич заманюються в рослини нектаром і привабливими ароматами, внаслідок чого жертви приземляються на край глека. Конденсат і нектар роблять край слизьким, через що комаха падає у наповнений рідиною глечик.

Опинившись усередині, здобичі практично неможливо вибратися. Потім латаття їдять своїх жертв за допомогою травних ферментів, використовуючи отримані поживні речовини для росту.

Щоб зловити найрізноманітнішу здобич, враховуючи мурах, кліщів і жуків, N. pudica ховає свої пастки-латаття в порожнинах під мохом або ґрунтом. Хоча раніше вчені вже знаходили інші рослини, що харчуються підземними мешканцями, пастки N. pudica на сьогодні є унікальними в ботанічному світі та дозволяють їй ловити набагато більшу здобич.

Однак не встигли фахівці знайти N. pudica, як ця унікальна рослина вже може опинитися під загрозою. Ця унікальна рослина, яка росте лише в одному невеликому районі Індонезії, на думку вчених, належить до категорії повного зникнення, що знаходяться на межі.

[ + – ] Відкриття цієї рослини важливе для збереження природи на індонезійському Калімантані

Один з авторів дослідження Вевін Тьясманто зазначив, що це відкриття є важливим для збереження природи на індонезійському Калімантані, оскільки воно підкреслює його значення як вогнища світового біорізноманіття.

Експерти сподіваються, що їх відкриття допоможе захистити тропічні ліси Калімантану, зокрема, запобігти чи хоча б уповільнити процес перетворення лісів у плантації пальм.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, наприклад, у Китаї вони натрапили на гігантську вирву з лісом усередині. Експерти були дуже здивовані знахідкою. На їхню думку в цих лісах можуть ховатися невідомі науки види, які ще треба буде відкрити та вивчити.

А ось у процесі дослідження, проведеного у травні цього року, фахівці змогли виростити крес-салат у місячному ґрунті. Незважаючи на те, що рослина вийшла низькорослою, все насіння зійшло. Вчені сподіваються, що в майбутньому за допомогою цього відкриття можна буде використовувати земні рослини для харчування космонавтів на інших планетах.