Уперше в історії. Учені змогли виростити в місячному ґрунті рослину (фото)

Дослідники посадили в місячний ґрунт крес-салат. Усе насіння зійшло, проте власне рослина вийшла низькорослою.

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У процесі свого нещодавнього дослідження вчені вперше проростили насіння в місячному ґрунті, зібраному під час місій NASA "Аполлон", пише Aljazeera.

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Це досягнення віщує можливість використання земних рослин для харчування астронавтів на інших планетах. Як зазначили вчені, вони посадили насіння різуховидки Таля — різновиду крес-салату, у 12 маленьких контейнерів розміром із наперсток. Кожен із них містив невеликий зразок матеріалу, витягнутого під час польотів "Аполлона" у 1969 та 1972 роках.

Місячний ґрунт, також відомий як місячний реголіт, має гострі частинки та нестачу органічного матеріалу, що сильно відрізняє його від ґрунту на Землі. Тому вчені не знали, чи проросте насіння. Проте за 2 дні трапилося диво.

[ + – ] Місячний ґрунт, також відомий як місячний реголіт, має гострі частинки та нестачу органічного матеріалу, що сильно відрізняє його від ґрунту на Землі

"Коли ми вперше побачили таку велику кількість зелених паростків, якими були усіяні всі зразки, у нас захопило дух. Як з'ясувалося, рослини справді можуть рости в місячному ґрунті", — розповіла одна з керівників дослідження пані професор Анна-Ліза Пол з Університету Флориди.

Як зазначили експерти, цей експеримент має величезне значення, оскільки він відчиняє двері для майбутніх досліджень з використанням ресурсів, що є на Місяці та, ймовірно, на Марсі.

NASA готується до повернення на Місяць у межах програми "Артеміда" з довгостроковою метою забезпечити тривалу присутність людини на її поверхні.

Різниця між зразками

[ + – ] Спочатку на ранніх стадіях росту між насінням не було жодних зовнішніх відмінностей

Спочатку на ранніх стадіях зростання не було ніяких зовнішніх відмінностей між насінням, посіяним у реголіті, що складається здебільшого з подрібнених базальтових порід, і насінням, засіяним для порівняння у вулканічному попелі із Землі з аналогічним мінеральним складом і розміром частинок. Але згодом у рослин з'явилися відмінності.

Ті рослини, які були посаджені в місячному ґрунті, росли повільніше й у цілому були меншими, мали більш чахле коріння, менше листя і червонувато-чорне забарвлення, не характерне для здорового росту.

Але як зробили висновок дослідники, той факт, що вони взагалі виросли, вже великий прорив. Результати дають надію на те, що одного прекрасного дня можна буде вирощувати рослини безпосередньо на Місяці, що заощадить витрати майбутніх космічних місій і полегшить більш тривалі подорожі.

Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували один цікавий вплив Місяця на Землю. Як з'ясувалося, супутник нашої планети може нагрівати й охолоджувати Землю, впливаючи при цьому на зміну клімату.