Впервые в истории. Ученые смогли вырастить в лунной почве растение (фото)

Исследователи посадили в лунный грунт кресс-салат. Все семена взошли, однако сами растения получились низкорослыми.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В ходе своего недавнего исследования ученые впервые прорастили семена в лунном грунте, собранном во время миссий NASA "Аполлон", пишет Aljazeera.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Это достижение предвещает возможность использования земных растений для пропитания астронавтов на других планетах. Как отметили ученые, они посадили семена резуховидки Таля — разновидности кресс-салата, в 12 маленьких контейнеров размером с наперсток. Каждый из них содержал небольшой образец материала, извлеченного во время полетов "Аполлона" в 1969 и 1972 годах.

Лунный грунт, также известный как лунный реголит, имеет острые частицы и недостаток органического материала, что сильно отличает его от почвы на Земле. Поэтому ученые не знали, прорастут ли семена. Однако через 2 дня случилось чудо.

[ + – ] Лунный грунт, также известный как лунный реголит, имеет острые частицы и недостаток органического материала, что сильно отличает его от почвы на Земле

"Когда мы впервые увидели такое обилие зеленых ростков, которыми были усеяны все образцы, у нас захватило дух. Как выяснилось, растения действительно могут расти в лунной почве", — рассказала один из руководителей исследования профессор Анна-Лиза Пол из Университета Флориды.

Как отметили эксперты, этот эксперимент имеет огромное значение, поскольку он открывает двери для будущих исследований с использованием ресурсов, имеющихся на Луне и, вероятно, на Марсе.

NASA готовится к возвращению на Луну в рамках программы "Артемида" с долгосрочной целью обеспечить длительное присутствие человека на ее поверхности.

Разница между образцами

[ + – ] Сначала на ранних стадиях роста между семенами не было никаких внешних различий

Сначала на ранних стадиях роста не было никаких внешних различий между семенами, посеянными в реголите, состоящем в основном из измельченных базальтовых пород, и семенами, засеянными для сравнения в вулканическом пепле с Земли с аналогичным минеральным составом и размером частиц. Но со временем у растений появились различия.

Те растения, которые были посажены в лунной почве, росли медленнее и в целом были меньше, имели более чахлые корни, меньшие листья и красновато-черную окраску, не характерную для здорового роста.

Но как заключили исследователи, тот факт, что они вообще выросли, уже большой прорыв. Результаты дают надежду на то, что в один прекрасный день можно будет выращивать растения непосредственно на Луне, что сэкономит расходы будущих космических миссий и облегчит более длительные путешествия.

Напомним, что ранее ученые выяснили одно интересное влияние Луны на Землю. Как оказалось, спутник нашей планеты может нагревать и охлаждать Землю, влияя при этом на изменение климата.