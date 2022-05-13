Впервые в истории. Ученые смогли вырастить в лунной почве растение (фото)
Исследователи посадили в лунный грунт кресс-салат. Все семена взошли, однако сами растения получились низкорослыми.
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В ходе своего недавнего исследования ученые впервые прорастили семена в лунном грунте, собранном во время миссий NASA "Аполлон", пишет Aljazeera.
Это достижение предвещает возможность использования земных растений для пропитания астронавтов на других планетах. Как отметили ученые, они посадили семена резуховидки Таля — разновидности кресс-салата, в 12 маленьких контейнеров размером с наперсток. Каждый из них содержал небольшой образец материала, извлеченного во время полетов "Аполлона" в 1969 и 1972 годах.
Лунный грунт, также известный как лунный реголит, имеет острые частицы и недостаток органического материала, что сильно отличает его от почвы на Земле. Поэтому ученые не знали, прорастут ли семена. Однако через 2 дня случилось чудо.
"Когда мы впервые увидели такое обилие зеленых ростков, которыми были усеяны все образцы, у нас захватило дух. Как выяснилось, растения действительно могут расти в лунной почве", — рассказала один из руководителей исследования профессор Анна-Лиза Пол из Университета Флориды.
Как отметили эксперты, этот эксперимент имеет огромное значение, поскольку он открывает двери для будущих исследований с использованием ресурсов, имеющихся на Луне и, вероятно, на Марсе.
NASA готовится к возвращению на Луну в рамках программы "Артемида" с долгосрочной целью обеспечить длительное присутствие человека на ее поверхности.
Разница между образцами
Сначала на ранних стадиях роста не было никаких внешних различий между семенами, посеянными в реголите, состоящем в основном из измельченных базальтовых пород, и семенами, засеянными для сравнения в вулканическом пепле с Земли с аналогичным минеральным составом и размером частиц. Но со временем у растений появились различия.
Те растения, которые были посажены в лунной почве, росли медленнее и в целом были меньше, имели более чахлые корни, меньшие листья и красновато-черную окраску, не характерную для здорового роста.
Но как заключили исследователи, тот факт, что они вообще выросли, уже большой прорыв. Результаты дают надежду на то, что в один прекрасный день можно будет выращивать растения непосредственно на Луне, что сэкономит расходы будущих космических миссий и облегчит более длительные путешествия.
Напомним, что ранее ученые выяснили одно интересное влияние Луны на Землю. Как оказалось, спутник нашей планеты может нагревать и охлаждать Землю, влияя при этом на изменение климата.