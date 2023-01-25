Еволюціонували в унітаз: м'ясоїдні рослини перейшли на фекалії, щоб вижити

Дослідники виявили, що це латаття перейшло від захоплення комах до поїдання фекалій і, схоже, не помилилося.

Related video

Учені виявили, що деякі види м'ясоїдного латаття (Nepenthes) переключилися на нову дієту — на жаль, не настільки апетитну. Якщо раніше ці рослини воліли перекушувати комахами, то тепер вони зосередилися на поїданні екскрементів тварин. Учені вважають, що це еволюційний крок для рослин, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це латаття фактично еволюціонувало в унітази й тепер здатне отримувати свою добову норму поживних речовин із фекалій тварин. І це ще не все. Дослідження показують, що цим поїдачам екскрементів вдається поглинати більше азоту, ніж будь-яким іншим непентесам завдяки своїй новій дієті.

Дослідники виявили, що попри те, що нова дієта, на жаль, не здається апетитною, вона цілком виграє порівняно з попередньою. Крім того, за словами ботаніка з Королівського ботанічного саду Вікторії в Австралії Аластера Робінсона, такий еволюційний підхід дає нам кілька важливих уроків із точки зору того, як рослини здатні розвиватися та пристосовуватися. Робінсон також вважає, що вченим необхідно більше дізнатися, як непентеси покращили своє харчування, щоб надалі захистити їх та інші види.

Дослідники відзначають, що після того, як вони помітили, що кілька видів Nepenthes перейшли на нову дієту, вони докладніше вивчили їхній раціон — виявилося, що захоплення азоту в цих рослин удвічі вище, ніж у інших непентесів. У ході дослідження команда вивчила шість 6 видів і 4 гібриди непентесу на малайзійському Борнео — у ході дослідження вчені вивчили їхні тканини, щоб визначити кількість захопленого ззовні азоту й вуглецю.

[ + – ] У дослідженні вивчалися шість видів непентесів, зокрема деякі з них із послідом тварин Фото: Antony van der Ent/Alastair Robinson

Дослідники вважають, що нова дієта латаття пов'язана з тим, що популяції комах на височинах невблаганно скорочуються, змушуючи тим самим деякі рослини звертатися до альтернативних джерел харчування. Так м'ясоїдні рослини навчилися отримувати необхідну їжу з екскрементів м'ясоїдних тварин.

До речі, це не перший випадок, коли дослідники виявляють специфічне харчування латаття. Наприклад, у 2009 році вчені виявили, що м'ясоїдні рослини створили коаліцію з гірськими землерийками — тварини відкладали багаті на азот екскременти в латаття, тоді як самі харчувалися вуглеводами на кришках рослин. Пізніше вчені виявили подібні взаємовигідні відносини Nepenthes із самітовими пацюками, птахами та навіть кажанами.

Раніше Фокус писав про те, що біологи відкрили рослину, яка полює під землею.