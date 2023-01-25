Регенерація кінцівок людини. Вчені вважають, що зробили вирішальне відкриття

Нове дослідження передбачає, що розуміння механізму регенерації членистоногих допоможе в створенні втрачених кінцівок у людей.

Related video

Німецькі вчені вперше довели, що морські павуки можуть відростити не лише втрачені кінцівки, а й цілі частини тіла. Це дослідження може стати початком для подальшого вивчення процесів регенерації в членистоногих. Що, зі свого боку, може прокласти шлях до дослідження процесу відновлення втрачених кінцівок у людей, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами Герхарда Шольца з Берлінського університету Гумбольдта, що в Німеччині, експерименти з морськими павуками показали, що після ампутації частин тіла ці істоти можуть їх відновити назад. Наразі вченим відомо, що багато видів членистоногих можуть відрощувати кінцівки після їх утрати.

"Деякі членистоногі спеціально позбавляються своїх кінцівок, коли на них нападають хижаки. Після цього вони відрощують ці кінцівки назад. Але ми вперше довели, що морські павуки можуть повернути собі не тільки втрачені кінцівки, а й цілі частини тіла. Якщо чесно, то ніхто не очікував на такі результати експерименту", — каже Шольц.

Під час свого дослідження вчені провели експерименти з крихітними восьминогими морськими павуками. Вони ампутували різні задні кінцівки та задні частини тіла у 23 молодих і дорослих морських павуків. Результат показав, що дорослі павуки відростили лише втрачені "ноги", але відновлення частин тіла не відбулося. Водночас після тривалого періоду часу вони все ще залишалися живими.

Але дивовижні результати показали молоді особини, які мали майже повну або часткову регенерацію видалених частин тіла. Наприклад, це стосується задньої частини кишківника, заднього проходу й навіть репродуктивних органів. Водночас майже всі молоді павуки із відновленими частинами тіла прожили дуже довго.

[ + – ] Але дивовижні результати показали молоді особини, які мали майже повну або часткову регенерацію видалених частин тіла. Наприклад, це стосується задньої частини кишківника, заднього проходу й навіть репродуктивних органів. Водночас майже всі молоді павуки із відновленими частинами тіла прожили дуже довго. Фото: mask-covid

"Залежно від того, до якого царства належать живі істоти, у них можуть різні здібності до регенерації. Наприклад, плоскі черв'яки взагалі можуть виростити собі нове тіло всього з кількох клітин", — каже Шольц.

За словами вчених, що стосується живих хребетних істот, до яких належать і люди, то в них майже відсутня здатність до регенерації. Винятком тут є ящірки, які можуть відростити хвіст. Учені вважають, що їхнє відкриття може стати початком для подальшого вивчення процесів регенерації в членистоногих, а також інших видів живих істот.

"Є ще багато істот, яких можна досліджувати подібним чином, адже потрібно зрозуміти механізм повторного росту кінцівок і частин тіла. Можливо, це можна з'ясувати на клітинному чи молекулярному рівні. Тобто потрібно зрозуміти, що саме сприяє регенерації тканин", — каже Шольц.

За словами вчених, у цьому механізмі регенерації можуть брати участь стовбурові клітини, які можуть набувати нової для себе форми.

"Можливо, цей механізм регенерації, який ми знайшли в морських павуків, допоможе в дослідженнях процесу відновлення втрачених кінцівок у людей", — говорить Шольц.

Як писав Фокус, уже створені клітини-кіборги, які здатні вижити там, де не можуть інші. Вчені синтезували напівживі клітини, здатні виживати за умов, недоступних для природних клітин.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що м'ясоїдні рослини перейшли на фекалії, щоб вижити. Дослідники виявили, що це латаття перейшло від захоплення комах до поїдання фекалій і, схоже, не помилилося.