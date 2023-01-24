Берсерки у світі біології. Створені клітини-кіборги, здатні виживати там, де не можуть інші

Учені синтезували напівживі клітини, які здатні виживати за умов, недоступних для природних клітин.

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Тисячоліттями людство маніпулювало мікробами, щоб вони працювали на нас — початок було покладено ще в ті часи, коли люди вперше використовували дріжджі для приготування хліба та випивки, пише New Atlas.

Проте наука не стоїть на місці, й з того часу вчені пішли далеко вперед — сьогодні вони здійснили ще один науковий прорив. Цього разу дослідники створили унікальні напівживі "клітини-кіборги", які здатні виживати в умовах, що не підходять для виживання природних клітин.

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Для цього вчені використовували синтетичну біологію, що, по суті, є застосуванням інженерних принципів до біологічних систем та організмів, щоб надати їм нові можливості. Загалом, для цього можна використовувати декілька різних способів:

генетична модифікація живих клітин — використовується для виробництва ліків, розщеплення пластику, зберігання даних тощо;

створення нових організмів із нуля.

У новому дослідженні група вчених із Каліфорнійського університету розробила принципово новий, по суті, третій метод, який є гібридом наявних двох.

Учені використовували наявні живі бактерії, потім наповнили їх будівельними блоками штучного полімеру та піддали впливу ультрафіолетового випромінювання — унаслідок полімер перетворився на гідрогель і надав клітинам міцнішу оболонку. Так, учені створили "клітину-кіборга". Наприклад, бактерії все ще були здатні виконувати більшу частину своєї біологічної діяльності:

обмін речовин;

пересування і виробництво білків.

Однак ці клітини, за словами старшого автора дослідження Чеменга Тана, більше не були здатні ділитися і рости — ці клітини були запрограмовані не ділитися, зберігати біологічні функції та навчатися нерідним здібностям.

У процесі дослідження вчені провели низку експериментів і дійшли висновку, що "клітини-кіборги" краще виживають в умовах, які вбили б звичайні живі клітини, зокрема вплив:

перекису водню;

антибіотиків;

високих рівнів рН.

До речі, на цьому вчені не зупинилися, в інших експериментах вони запрограмували "кіборгів", щоб вони змогли вторгатися в інші клітини, наприклад, так само вирощені в лабораторії ракові клітини. Дослідники сподіваються, що надалі ця технологія може бути застосована до розробки методів діагностики, а можливо і лікування раку — наприклад, йдеться про доставлення ліків до ракових клітин за допомогою "кіборгів".

Команда планує продовжити дослідження, щоб дізнатися більше про "клітини-кіборги" та розширити їх можливості.

Раніше Фокус писав про те, що відроджені білки віком 2,6 мільярдів років усе ще можуть редагувати клітини.