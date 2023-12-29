Нетронутые захоронения майя: археологи нашли останки в тайной пещере (фото)

Мексиканские археологи нашли нетронутые захоронения постклассического периода майя в Тулуме. Это археологический комплекс в штате Кинтана-Роо, на востоке полуострова Юкатан.

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Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) сделали открытие в археологическом комплексе Тулум, штат Кинтана-Роо, Мексика. Они наткнулись на скрытую погребальную камеру майя, спрятанную в пещере под комплексом, пишет Arkeonews.

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Эта неожиданная находка произошла во время работ по расчистке новой тропы для посетителей, расположенной между двумя храмами. Массивная скала закрывала вход в скрытую пещеру внутри города майя. Когда археологи устранили это препятствие, они обнаружили скелетные останки нескольких людей.

Оказалось, что скала, которая запечатывает пещеру, буквально раздвоила скелет человека. Нижнюю часть тела нашли снаружи, а верхнюю — внутри. Это свидетельствует о том, что человек мог попасть в ловушку, пытаясь получить доступ к скрытой камере, что добавляет находке еще большей загадочности.

Массивная скала закрывала вход в скрытую пещеру внутри города Фото: INAH

Внутри тесной пещеры, которая имеет лишь полметра высотой, археологи нашли восемь прекрасно сохранившихся захоронений взрослых. Прохладная сухая среда сыграла решающую роль в сохранении останков нетронутыми. Сейчас все материалы проходят дальнейшее изучение в Центре INAH в Кинтана-Роо под руководством заведующего кафедрой физической антропологии Аллана Ортеги Муньоса (Allan Ortega Muñoz).

Во время исследования в пещере специалисты обнаружили две небольшие камеры, каждая из которых не превышает 3 метра в длину и 2 метра в ширину, со средней высотой 50 сантиметров. Кроме того, зафиксированы разнообразные скелетные останки животных, связанные с захоронениями, включая домашних собак, мышей, опоссумов, оленей, летучих мышей, черепах, акул и других. Некоторые кости обработаны как артефакты, такие как пробойники и иглы, отражающие культурные практики этой области.

Керамическая "molcajete" (чаша для размалывания), найденная в одном из погребений, позволила уточнить временной промежуток до позднего постклассического периода (1200-1550 гг. н. э.). В трех захоронениях найдены небольшие декорированные ступки, которые прошли реставрацию для сохранения.

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Условия внутри пещеры были сложными, с маленькими входами, низкими потолками и отсутствием естественного освещения, что делало процесс раскопок сложным для археологов. Несмотря на эти препятствия, команда планирует провести трехмерное сканирование местности, что позволит как исследователям, так и широкой общественности изучать материалы и останки в их первоначальном контексте.

Это открытие не только дает представление о погребальных практиках майя, но и поднимает вопрос об обстоятельствах, окружавших людей, найденных в этой скрытой погребальной камере. По мере того, как исследователи будут углубляться в исследования, мы сможем раскрыть больше тайн этой древней цивилизации, предлагая уникальное окно в нашу общую историю человечества.

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