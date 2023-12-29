Забытое звено: ученые впервые исследовали таинственную 405-километровую "Великую монгольскую стену"

Исторические записи XI-XIII веков упоминают о стене и ее строительстве, состоящей из земляного вала, рва и 34 сооружений. Однако определение точного времени возведения стены остается сложной задачей.

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Часть Великой Китайской стены, простирающейся до Монголии, недавно детально изучили, что позволило по-новому взглянуть на ее историю и функции. Эта часть, простирающаяся на невероятные 405 километров, получила название "Монгольская дуга" из-за своей изогнутой формы, пишет IFLScience.

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Расположенный примерно вдоль китайско-монгольской границы, этот древний барьер простирается от провинции Сухэ-Батор до провинции Дорнод на северо-востоке Монголии, где температура зимой может опускаться до -25 градусов по Цельсию.

Однако, несмотря на огромные размеры и сложную конструкцию, исследователи считают, что остаются неопределенными вопросы о том, когда ее построили, кто и с какой целью.

Исторические записи XI-XIII веков упоминают о стене и ее строительстве, состоящей из земляного вала, рва и 34 сооружений. Однако определение точного времени возведения стены остается сложной задачей.

Специалисты использовали спутниковые снимки, китайские и советские карты и исследования на месте для изучения стены и связанных с ней сооружений, что позволило сделать важное открытие.

Самым большим открытием стало наличие многочисленных значительных прогалин вдоль Монгольской дуги, что указывает на то, что ее, возможно, построили в спешке и никогда полностью не укрепляли.

"Одно из возможных объяснений пробелов, которые стали уязвимыми местами в конструкции, заключается в том, что Монгольская дуга построена в спешке в последние годы правления династии Цзинь как защита от ожидаемого вторжения монгольских армий", — пишут исследователи.

Несмотря на неопределенность относительно возраста стены, кажется вероятным, что строительство совпало со стремительным вторжением монголов на территории Цзинь около 1200 года н. э., что усиливает гипотезу о том, что она построена в условиях паники.

Однако авторы исследования неоднократно заявляют, что их выводы и предположения не являются окончательными и должны рассматриваться лишь как теории.

Еще одна теория предполагает, что Монгольская дуга, возможно, не служила прежде всего для военной обороны. Вместо этого она могла быть связана с регулированием передвижения людей и их скота, потенциально включая гражданские функции, такие как налогообложение. В пользу этого предположения свидетельствует неэффективность стены как барьера, поскольку многие форпосты размещены в местах с ограниченным обзором ландшафта.

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По сути, убедительные утверждения о назначении Монгольской дуги пока не дают исследователям возможности сделать окончательные выводы. Однако они планируют провести более масштабные раскопки во время следующего сезона.

Эти усилия имеют целью выяснить важные детали относительно даты возведения стены, продолжительности ее использования и пролить свет на деятельность людей, которые находились в этих ограждениях.

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