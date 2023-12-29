Забута ланка: вчені вперше дослідили таємничий 405-кілометровий "Великий монгольський мур"

Історичні записи XI-XIII століть згадують про стіну та її будівництво, що складається із земляного валу, рову та 34 споруд. Проте визначення точного часу зведення муру залишається складним завданням.

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Частину Великого китайського муру, що тягнеться до Монголії, нещодавно детально вивчили, що дозволило по-новому поглянути на його історію та функції. Ця частина, що простягається на неймовірні 405 кілометрів, отримала назву "Монгольська дуга" через свою вигнуту форму, пише IFLScience.

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Розташований приблизно вздовж китайсько-монгольського кордону, цей древній бар'єр простягається від провінції Сухэ-Батор до провінції Дорнод на північному сході Монголії, де температура взимку може опускатися до -25 градусів за Цельсієм.

Однак, попри величезні розміри і складну конструкцію, дослідники вважають, що залишаються невизначеними питання про те, коли її побудували, хто і з якою метою.

Історичні записи XI-XIII століть згадують про стіну та її будівництво, що складається із земляного валу, рову та 34 споруд. Проте визначення точного часу зведення муру залишається складним завданням.

Фахівці використовували супутникові знімки, китайські і радянські мапи та дослідження на місці для вивчення стіни та пов'язаних з нею споруд, що дозволило зробити важливе відкриття.

Найбільшим відкриттям стала наявність численних значних прогалин вздовж Монгольської дуги, що вказує на те, що її, можливо, побудували поспіхом і ніколи повністю не укріплювали.

"Одне з можливих пояснень прогалин, які стали вразливими місцями в конструкції, полягає в тому, що Монгольська дуга побудована поспіхом в останні роки правління династії Цзінь як захист від очікуваного вторгнення монгольських армій", — пишуть дослідники.

Попри невизначеність щодо віку стіни, здається ймовірним, що будівництво збіглося зі стрімким вторгненням монголів на території Цзінь близько 1200 року н. е., що посилює гіпотезу про те, що вона побудована в умовах паніки.

Однак автори дослідження неодноразово заявляють, що їхні висновки і припущення не є остаточними і повинні розглядатися лише як теорії.

Ще одна теорія припускає, що Монгольська дуга, можливо, не слугувала насамперед для військової оборони. Натомість вона могла бути пов'язана з регулюванням пересування людей та їхньої худоби, потенційно включаючи цивільні функції, такі як оподаткування. На користь цього припущення свідчить неефективність стіни як бар'єру, оскільки багато форпостів розміщені в місцях з обмеженим оглядом ландшафту.

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По суті, переконливі твердження щодо призначення Монгольської дуги наразі не дають дослідникам можливості зробити остаточні висновки. Однак вони планують провести масштабніші розкопки під час наступного сезону.

Ці зусилля мають на меті з'ясувати важливі деталі щодо дати зведення стіни, тривалості її використання та пролити світло на діяльність людей, які перебували в цих огородженнях.

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