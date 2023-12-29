Чудо природы или рукотворное чудо: кто на самом деле создал 10 000-летние подводные руины Йонагуни (фото)

В 1995 году, вблизи побережья Японии, дайвер обнаружил необычную структуру, которую до сих пор исследуют ученые. Никто не определил, это следы древней цивилизации или последствия природных явлений.

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У побережья Йонагуни, Япония, расположены подводные руины, которые уже много лет озадачивают исследователей. Монумент Йонагуни, которому, как полагают, около 10 000 лет, вызвал дискуссии среди экспертов относительно его происхождения, пишет Ancient Origins.

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Одни утверждают, что это место создано человеком, другие считают, что оно возникло из-за природных явлений. Открытое в 1995 году дайвером, это место состоит из монолитных блоков, расположенных так, что это указывает на вмешательство человека.

В 1996 году провели детальные исследования, чтобы изучить и нанести на карту структуру. Специалисты обнаружили массивную арку, идеально подогнанные каменные блоки, прямоугольные соединения, резьбу, лестницы, мощеные улицы и величественные лестницы. Водолазы, которые исследовали этот район, обнаружили пять подводных археологических памятников возле трех морских островов на глубине от 6 до 30 метров.

Открытое в 1995 году дайвером, это место состоит из монолитных блоков, расположенных так, что это указывает на вмешательство человека Фото: Википедия

Сторонники теории рукотворности выделят такие особенности, как круглые и меньшие ямы, расположенные рядами, напоминающие древние техники добычи полезных ископаемых. Профессор Масааки Кимура обратил внимание на следы, указывающие на работу человека над камнями.

Однако скептики, в частности геолог Роберт Шох, утверждают, что образование является результатом естественных процессов, возможно, под влиянием тектонических движений и землетрясений.

Несмотря на дискуссии, некоторые ученые продолжают искать доказательства рукотворности этого места. Если эти сооружения созданы человеком, то они могут быть остатками древнего города, который существовал около 10 000 лет назад, когда уровень моря был ниже. Исследователь Грэм Хэнкок проводит параллели между Йонагуни и другими подводными руинами по всему миру, предполагая существование древнего подводного мира.

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Одна из версий заключается в том, что постройки построены джомонами, доисторическими жителями Японии с 12 000 до 300 года до нашей эры. Джомоны были новаторами, развивая гончарство, возможно, в то время, когда были построены сооружения Йонагуни.

Ученые используют передовые технологии, такие как подводное гидролокационное картографирование и 3D-моделирование, чтобы разгадать тайны, окружающие монумент Йонагуни. Исследование этого древнего памятника продолжается, и ученые с нетерпением ждут открытия истины.

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