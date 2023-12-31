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Технологии и наука

Цвет или фрукт: как значение только одного слова эволюционирует на протяжении веков

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Фото: Freepik | Вы когда-нибудь задумывались, почему мы называем цвет "оранжевым" в честь фрукта?

Вы когда-нибудь задумывались, почему мы называем цвет "оранжевым" в честь фрукта? Оказывается, фрукт появился первым, задолго до того, как цвет получил свое название.

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Слово "orange" впервые использовали в английском языке для обозначения фрукта примерно в конце XIV века, тогда как для описания цвета понадобилось более ста лет, чтобы люди начали использовать его в этом значении, пишет IFLScience.

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Оно пришло в английский из старофранцузского и англо-нормандского языков как "orenge". Интересно, что оно имеет сходство со словами в испанском и португальском языках, такими как "naranja" и "laranja", которые происходят от санскритских, персидских и арабских слов, обозначающих фруктовое дерево.

Во многих языках, таких как французский, немецкий и венгерский, одно и то же слово используется как для обозначения фрукта, так и для обозначения цвета. Однако в скандинавских языках, таких как датский, шведский и норвежский, для них существуют разные слова. Они называют фрукт чем-то вроде "китайское яблоко", а цвет — "orange" или "oransje".

Название фрукта в европейских языках часто происходит от региона, откуда происходят апельсины, а именно от юго-восточного предгорья Гималаев, включая часть Индии, северную Мьянму и Китай. Когда фруктами начали торговать и они появились на местных рынках Европы, слово получило большее распространение.

До того, как слово "orange" вошло в употребление, люди того времени, вероятно, называли этот цвет "geolurēad", что переводится как "желто-красный".

Интересно, что о тыкве в Европе не знали до путешествия Колумба в Америку в 1492 году, а морковь не была оранжевой до XVI века (до селекции она была бледной и белой, как пастернак). Итак, средневековая Европа не была такой "оранжевой", как сегодня.

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Увлекательно думать о том, как развивался язык и как мы называли цвета в честь повседневных вещей вокруг нас. Например, у древних греков даже не было слова для синего цвета. Вместо этого они описывали небо цветом меди.

Эта история показывает нам, как развиваются языки и как наши слова часто связаны с нашей историей и вещами, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Ранее Фокус писал о топе "самых странных языков" мира. Среди них одни из самых известных языков, на которых общаются миллионы людей.

А также мы рассказывали, как "синий" и "зеленый" появились в языке, в котором их не существовало.