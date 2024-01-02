Как правильно принимать душ: многие из нас не справляются с этой простейшей задачей

Исследователи указали на области на нашем теле, которые никогда не моются правильно.

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Ученые выяснили, что большинство людей, во время похода в душ, упускают несколько ключевых областей на своем теле, в результате чего наш микробиом становится хуже, пишет IFLScience.

Команда исследователей из Института вычислительной биологии Университета Джорджа Вашингтона изучила микробиом кожи – сообщество микроорганизмов, которые живут на коже здоровых людей. Особенное внимание в исследовании уделялось таким областям, как пупок и кожа за ушами.

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По словам директора Института вычислительной биологии Кит Крэндалл, областям между пальцами ног, за ушами, а также пупку зачастую не уделяется должно внимания во время купания. Она предположила, что именно в этих места на коже человека могут скапливаться бактерии.

В рамках исследования 129 студентов собрали образцы из разных участков на своем теле: икры, предплечья, места за ушами, между пальцами ног и в пупке. Таким образом ученые смогли сравнить образцы кожи в жирных участках, а также в более сухих областях.

Исследование показало, что участки на нашем теле, которые обычно моются регулярно имели более разнообразный микробиом, который содержал более здоровые колонии микробов.

"Области с сухой кожей на предплечьях и икрах были с более разнообразным и функционально различимым микробиомом, чем сальные участки за ушами и влажные – пупок и между пальцами ног", — написала команда в своем исследовании.

Также ученые подчеркивают, что микробиом кожи состоит из микробов, которые могут быть полезными для нас или вредными. По словам Крэндалл, если баланс смещается в сторону вредных микробов, то это приводит к таким проблемам со здоровьем, как экзема или прыщи.

Напомним, ученые рассказали, как часто человеку нужно принимать душ. Исследователи отмечают, что на этот вопрос не так-то просто найти однозначный ответ, однако избегание душа вредно для здоровья, как и навязчивое желание ходить в него постоянно.