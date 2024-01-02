Космический блокбастер. NASA показало 14-летний таймлапс Вселенной (видео)

Космический телескоп Ферми показал, как выглядит Вселенная и наш Млечный Путь в гамма-излучении.

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NASA показали 14-летний таймлапс, сделанный космическим телескопом Ферми, который демонстрирует Вселенную в гамма-излучении, пишет SciTechDaily.

Видео было создано на основе данных, собранных за 14 лет космическим гамма-телескопом Ферми. На покадровых изображениях видно, как наше Солнце прокладывает себе путь по небу на фоне других мощных источников гамма-излучения.

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"Яркое и устойчивое гамма-излучение Млечного Пути перемежается интенсивными, продолжающимися несколько дней вспышками струй, которые движутся со скоростью, близкой к световой. Их питают сверхмассивные черные дыры в ядрах галактик. Такие всплески, которые могут появляться в любом уголке неба, на самом деле, произошли миллионы или миллиарды лет назад", — говорит старший научный сотрудник в Национальная ускорительная лаборатория SLAC Сет Дигел.

По его словам, гамма-излучение – это форма света с самой высокой энергией. На видео показана интенсивность гамма-лучей с энергией превышающей 200 млн электронвольт, который обнаружил телескоп с 2008 по 2022 годы. К примеру, видимый свет имеет энергию от 2 до 3 электронвольт.

"Первое, что замечаешь на видео, так это яркое пятно, которое плавно движется по экрану. Это наше Солнце, движение которого отражает годовое орбитальное движение Земли вокруг звезды", — говорит сотрудница проект "Ферми" Джуди Ракузин.

На видео небо можно увидеть с двух ракурсов. Прямоугольный ракурс демонстрирует обзор всего неба с центром Млечного Пути посередине. Центр нашей галактики светится гамма-излучением, которое образуется в результате воздействия космических лучей на межзвездный газ и звездный свет.

На обзоре Млечного Пути можно найти множество других источников свечения, включая нейтронные звезды и остатки сверхновых. Выше и ниже этой центральной полосы мы смотрим за пределы нашей галактики на более широкую Вселенную, усеянную яркими, быстро меняющимися источниками.

Большинство этих источников представляют из себя далекие галактики, они лучше видны с другого ракурса, которое есть на представленном видео. Этот ракурс сосредотачивается на северном и южном полюсах нашей галактики. В каждой из этих наблюдаемых галактик, которые называются блазарами, находится центральная черная дыра с массой в миллион и более Солнц.

Многие из этих галактик находятся очень далеко. Например, свет блазара, известного как 4C +21,35, путешествует уже 4,6 миллиарда лет, а это означает, что вспышка, которую мы видим сегодня, на самом деле произошла, когда наше Солнце и Солнечная система начали формироваться. Другие яркие блазары находятся более чем в два раза дальше и вместе дают поразительные снимки активности черных дыр.

Напомним, гамма-излучение оказалось в 10 раз более мощным, чем считалось ранее. Астрономы обнаружили фотоны гамма-излучения с энергией порядка 1,4 петаэлектронвольт, что намного выше, чем предполагаемый ранее максимум для нашей галактики.