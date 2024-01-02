Космічний блокбастер. NASA показало 14-річний таймлапс Всесвіту (відео)

Космічний телескоп Фермі показав, який вигляд має Всесвіт і наш Чумацький Шлях у гамма-випромінюванні.

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NASA показали 14-річний таймлапс, зроблений космічним телескопом Фермі, який демонструє Всесвіт у гамма-випромінюванні, пише SciTechDaily.

Відео було створено на основі даних, зібраних за 14 років космічним гамма-телескопом Фермі. На покадрових зображеннях видно, як наше Сонце прокладає собі шлях небом на тлі інших потужних джерел гамма-випромінювання.

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"Яскраве і стійке гамма-випромінювання Чумацького Шляху перемежовується інтенсивними спалахами струменів, що тривають кілька днів і рухаються зі швидкістю, близькою до світлової. Їх живлять надмасивні чорні діри в ядрах галактик. Такі сплески, які можуть з'являтися в будь-якому куточку неба, насправді, відбулися мільйони або мільярди років тому", — каже старший науковий співробітник у Національній прискорювальній лабораторії SLAC Сет Дігел.

За його словами, гамма-випромінювання — це форма світла з найвищою енергією. На відео показано інтенсивність гамма-променів з енергією, що перевищує 200 млн електронвольт, який виявив телескоп з 2008 по 2022 роки. Наприклад, видиме світло має енергію від 2 до 3 електронвольт.

"Перше, що помічаєш на відео, так це яскрава пляма, яка плавно рухається по екрану. Це наше Сонце, рух якого відображає річний орбітальний рух Землі навколо зірки", — каже співробітниця проєкту "Фермі" Джуді Ракузін.

На відео небо можна побачити з двох ракурсів. Прямокутний ракурс демонструє огляд усього неба з центром Чумацького Шляху посередині. Центр нашої галактики світиться гамма-випромінюванням, яке утворюється внаслідок впливу космічних променів на міжзоряний газ і зоряне світло.

На огляді Чумацького Шляху можна знайти безліч інших джерел світіння, включно з нейтронними зірками і залишками наднових. Вище і нижче цієї центральної смуги ми дивимося за межі нашої галактики на ширший Всесвіт, усіяний яскравими джерелами, що швидко змінюються.

Більшість цих джерел являють собою далекі галактики, їх краще видно з іншого ракурсу, який є на представленому відео. Цей ракурс зосереджується на північному і південному полюсах нашої галактики. У кожній із цих спостережуваних галактик, які називаються блазарами, знаходиться центральна чорна діра з масою в мільйон і більше Сонць.

Багато з цих галактик знаходяться дуже далеко. Наприклад, світло блазара, відомого як 4C +21,35, подорожує вже 4,6 мільярда років, а це означає, що спалах, який ми бачимо сьогодні, насправді стався, коли наше Сонце і Сонячна система почали формуватися. Інші яскраві блазари знаходяться більш ніж удвічі далі і разом дають вражаючі знімки активності чорних дір.

Нагадаємо, гамма-випромінювання виявилося в 10 разів потужнішим, ніж вважалося раніше. Астрономи виявили фотони гамма-випромінювання з енергією близько 1,4 петаелектронвольт, що набагато вище, ніж передбачуваний раніше максимум для нашої галактики.