На ягнятах сработало: ученые планируют приступить к испытаниям искусственной "матки" на людях (фото)

Исследователи провели более 300 успешных тестов на животных и теперь заявили о готовности приступить к испытаниям на людях.

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Команда Детской больницы Филадельфии успешно протестировала искусственную "матку" на недоношенных ягнятах и обнаружила, что животные "открывали глаза, становились более активными, а также совершали нормальные глотательные движения и эффективно дышали", находясь в специальном мешке, напоминающем матку самки, пишет Daily Mail.

После успешных испытаний на животных ученые завили, что планируют приступить к испытаниям на людях уже в этом году, если испытание будет одобрено. Предполагается, что искусственная матка поможет около 15 миллионам недоношенных детей, ежегодно рождающихся в мире.

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Основной причиной гибели половины недоношенных детей является то, что их легкие еще недостаточно развиты, а потому им трудно перейти от дыхания околоплодными водами к дыханию воздухом. В ходе исследования на животных ученые провели 300 успешных тестов, а результаты были весьма впечатляющими:

наблюдалось нормальное развитие мозга;

стабильное питание.

Авторы исследования отмечают, что их специалисты уже встретились с представителями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы обсудить детали и последующие шаги испытаний на людях. Предполагается, что решение будет объявлено не позднее этого года.

Искусственную матку испытывали на недоношенных ягнятах Фото: Nature Communications

Отметим, что дети обычно рождаются на сроке от 37 до 40 недель беременности, однако недоношенными считаются малыши, появившиеся на свет на 28 неделе и раньше. Медики признают, что большинство проблем недоношенных детей связаны с незрелостью легких, а потому искусственная матка, копирующая привычную для них среду, в действительности может помочь сохранить жизнь миллионам недоношенных детей.

Известно, что искусственная матка работает двумя способами:

во-первых, пуповина плода подсоединяется к оксигенатору, обеспечивающему циркуляцию крови;

во-вторых, малыша помещают в мешочек с жидкостью, имитирующий матку, он позволяет детенышу дышать и глотать околоплодные воды, как это происходит во время беременности.

Эмили Партридж и ее команда в больнице использовали ягнят. Детеныши были рождены на 106-113 дне беременности, что соответствует человеческому сроку от 23 до 24 недель. Типичный период беременности ягненка составляет 152 дня. Исследователи рассказали, что к концу пребывания подопытных животных в искусственной матке у них был стабильный пищевой статус, хотя ягнята не питались овцами. Печеночные пробы были положительными, а рост мозга был нормальным.

Искусственная матка соединяет оксигенатор с пуповиной плода и помещает его в мешочек с жидкостью Фото: Nature Communications

Команда также отмечает, что первоначальные эксперименты на недоношенных животных позволили сохранить им жизнь, а также показали, что у ягнят развиваются здоровые легкие, мозг и другие органы. Вероятно, именно такие результаты и побудили FDA рассмотреть вероятность старта исследований на людях.

Соавтор исследования Алан Флейк также отмечает, что искусственная матка вовсе не призвана заменить беременность, однако она может позволить малышам продолжить развитие в привычной среде, даже если они были рождены преждевременно.

Ранее Фокус писал о том, что ученый показал будущее, где на фермах выращивают не овощи, а детей.