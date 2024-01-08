Мышьяк как эликсир красоты: люди из прошлых веков употребляли яд по назначению врачей

Употребление микродоз психоделиков набирает популярность, однако такой способ "лечения" требует тщательного исследования. В XIX веке некоторые уже пытались лечиться мышьяком, что стало далеко не лучшей идеей.

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Практика микродозирования психоделиков, таких как ЛСД, приобрела популярность в некоторых частях мира. Хотя медицинское сообщество не уверено в реальной пользе микродозировки психоделиков, это не первый случай, когда люди экспериментируют с небольшими количествами веществ ради пользы для здоровья, пишет IFLScience.

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Еще в XIX веке некоторые люди в Австрии имели странную привычку — микродозирование мышьяка. Открытие этой своеобразной практики датируется 1851 годом, когда Иоганн Якоб фон Чуди, швейцарский натуралист и врач, наткнулся на нее среди крестьян Штирии, Австрия. Эти люди добровольно употребляли небольшие дозы мышьяка, веря, что это улучшит их здоровье и внешний вид. Отчеты свидетельствуют, что эта традиция зародилась еще в XVI веке, начиная с малых доз, которые постепенно увеличивались.

Из рассказов Чуди следует, что люди, которые ели мышьяк и с которыми он встречался, не имели признаков хронического отравления. Однако он отметил значительное количество смертей, связанных со злоупотреблением или безответственностью. Несмотря на скептицизм и сомнения, идея потребления мышьяка с пользой для здоровья распространилась по всему миру, что привело к его продвижению в качестве добавки к здоровью как врачами, так и шарлатанами.

В противоположность этому, сегодняшний энтузиазм в отношении микродозировки психоделиков связан с растущим количеством литературы, указывающей на потенциальные преимущества для психического здоровья, особенно с такими веществами, как псилоцибин, содержащиеся в "волшебных грибах". Однако продолжающиеся исследования еще не подтвердили окончательно заявленные преимущества, такие как улучшение настроения и концентрации без галлюцинационных эффектов.

Важно отметить, что микродозировка мышьяка является опасной идеей. Мышьяк, как в неорганической, так и в органической форме, очень токсичен. Неорганический мышьяк является подтвержденным канцерогеном и значительным глобальным загрязнителем питьевой воды. Даже органический мышьяк, хотя и менее вреден, остается токсичным в достаточных количествах и при условии длительного воздействия, не говоря уже о его историческом использовании в качестве удобного яда.

На упадок эпохи потребления мышьяка повлияли такие факторы, как использование мышьяка в делах об убийствах, где жертвы изображались как случайные жертвы передозировки. Скептики также ставили под сомнение употребление некоторыми людьми мышьяка, подозревая, что некоторые из этих случаев были ложными. В XX веке энтузиазм в отношении мышьяка уменьшился благодаря росту осведомленности о его опасности и развитию фармакологии.

Интересно, что хотя некоторые люди в определенных регионах, таких как долина Камаронес в Чили, выработали генетическую устойчивость к мышьяку, эта адаптация не является результатом микродозировки, а скорее длительного воздействия в течение многих поколений. Эта адаптация подчеркивает нашу способность эволюционировать в токсичной среде, но важно различать естественные адаптации и потенциально вредные для здоровья прихоти.

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Наконец, история экспериментов с мышьяком служит предостережением против безрассудных практик. Исследование психоделиков на предмет их пользы для психического здоровья требует постоянного научного контроля. Понимание рисков и преимуществ имеет решающее значение для того, чтобы мы учились на уроках истории, не повторяя ее опасных экспериментов.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.