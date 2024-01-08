Учатся петь еще в скорлупе. Ученые обнаружили совершенно невероятное поведение птиц

Новое исследование показывает, что самки крапивников учат своих птенцов петь еще до того, как они впервые увидят солнечные лучи.

Related video

На Земле обитает невероятное количество видов, в том числе птиц, и ученые то и дело узнают о них нечто удивительное. Например, еще 10 лет назад австралийские ученые изучали великолепных крапивников (Malurus cyaneus), размещая в их гнездах регистраторы — тогда они обнаружили нечто любопытное, казалось самки пели песни своим невылупившимся птенцам, пишет Science Alert.

Но куда более удивительным оказалось то, что ученые заметили, когда птенцы вылупились. Ученые обнаружили, что птицы, появившиеся на свет в одном гнезде, использовали одинаковую мелодию, чтобы выпрашивать у матери и отца еду. Команда сравнила свистки и трели, издаваемые птенцами, и обнаружила, что они очень напоминала отрывок из песни их матери — той самой, которую она пела в гнезде, когда высиживала яйца.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В результате в новом исследовании ученые сосредоточили на понимании того, изучают ли потомки песнь матери, находясь еще в скорлупе. В ходе исследования ученые перетасовали яйца в гнездах крапивников и обнаружили, что после появления на свет, птенцы использовали отрывки песни своего нового гнезда, а не настоящего.

Ученые продолжили работу и обнаружили, что такое же поведение также наблюдается у 7 других, родственны видов, в том числе:

великолепного крапивника;

красноспинного крапивника;

белокрылого крапивника;

краснокрылого крапивника;

пестрого кропивника;

крапивника с пурпурной короной;

толстоклювного крапивника.

Результаты показывают, что у всех этих видов пение самки над своими яйцами начиналось примерно с 10-го дня инкубации. Также команда заметила, что подобное поведение повсеместно распространено среди австралийских крапивников — семейства, также известного как Maluridae. Авторы исследования предположили, что это поведение могло развиться у их общего предка миллионы лет назад.

Известно, что почти все виды птиц издают звуки для общения, однако пение считается приобретенной чертой. Ученые-эволюционисты, в том числе и Чарльз Дарвин, считают, что оно, за исключением некоторых видов, развилось исключительно у самцов в целях ухаживания.

В то же время пение у самок исторически считалось исключительным и даже бессмысленным. Но все изменилось, когда ученые обнаружили, что более 70% самок певчих птиц во всем мире также поют. Более ранние исследования также показали, что в Австралии, которая считается родным домом крапивников, пение птиц впервые появилось около 33 миллионов лет назад.

По словам старшего автора исследования из Университета Флиндерса, эколога Дианы Коломбелли-Негрель, новое исследование среди самок крапивников стало еще одним вкладом в копилку доказательств того, что пение пернатых самок вовсе не является эволюционной ошибкой. Фактически ученые обнаружили доказательства того, что оно служит вполне реальной и важной уели.

Известно, что поведение крапивников связано с импринтингом и сенсорным развитием, однако сам способ обучения птиц пению на стадии эмбриона все еще остается малоизученным. Однако у ученых все же есть несколько идей, почему могло произойти столь раннее обучение пению.

Во-первых, вокализация в гнезде, вероятно, может помочь избежать обмана со стороны кукушек, откладывающих яйца в гнездах других птиц. Дело в том, что яйца кукушки насиживают всего несколько дней, чего попросту недостаточно, чтобы выучить песню. Когда птенцы появятся на свет, маловероятно, что мать крапивника накормит чужого птенца, если он не сможет спеть песню.

Во-вторых, ученые полагают, это может быть связано с половым отбором: предполагается, что своим пением самки учат потомство отдавать предпочтение определенным культурным чертам, которые передадутся следующему поколению.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разыскали одну из самых редких двухцветных птиц в мире.