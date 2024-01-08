Не рискуют пробовать даже сыроделы: что общего у сыра "Мингер" и грязных человеческих ног

Исследователи рассказали, что у самого вонючего сыра в мире и немытых человеческих ног есть нечто общее, и речь совсем не о запахе.

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Новый продукт из Шотландии, получивший название "Мингер" стал чрезвычайно популярным во всем мире, причем его слава идет впереди него. Этот удивительный продукт уже получил прозвище "самого вонючего сыра в мире", и даже многие сыроделы до сих пор не решаются его попробовать, пишет Daily Mail.

Мингер представляет собой британский мягкий сыр, напоминающий камамбер: вязкий внутри и покрытый коркой снаружи. Производство этой разновидности сыра производится посредством регулярного смачивания продукта в солевом растворе во время созревания, которое, как правило, занимает около двух месяцев. В результате производители уверяют, что вы "получите истинное удовольствие", попробовав этот продукт.

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Впрочем, у большинства любителей сыра, да и ряда самих сыроделов возникли сомнения — далеко не каждый решится попробовать "самый вонючий сыр в мире". Производители отмечают, что именно процесс вымачивания в солевом растворе, по сути, и способствует росту микроба Brevibacterium, также ответственного за неприятный запах ног, который, как показали предыдущие исследования, привлекает насекомых.

Удивительный продукт был создан компанией Highland Fine Cheeses, расположенной на ферме Бларлиат, недалеко от города Тейн в высокогорье Шотландии. Отметим, что компания сотрудничает с филиалом Ноттингемского университета: фактически именно ученые работают над созданием новых штаммов плесени, а производители используют ее для своей продукции.

Мингер, прозванный в социальных сетях "самым вонючим сыром в мире" Фото: MailOnline

По словам главного сыродела Highland Fine Cheeses Рори Стоуна, они с коллегами признают, что "Мингер" фактически стал "адским испытанием" для носа человека, однако производители не совсем понимают почему это произошло. Одной из вероятных причин называют влажные условия в Шотландии, которые способствуют развитию дрожжей и пенециллий, используемых для изготовления. Любопытно, что сам Стоун никогда не пробовал собственное творение.

Отличительной чертой сыра "Мингер" является не только его невероятно ужасный запах, но и корка с узловатыми выступами и ярко-оранжевого цвета. Стоун отмечает, что такой эффект связан с добавлением в солевой раствор натурального оранжевого красителя, полученного из семян дерева ачиоте.

Те, кто все же решился попробовать "Мингер" отмечают, что его вкус вовсе не сравним с запахом. На самом деле "Мингер" немного солоноватый и молочный, с привкусом умами, и как отмечают те, кто его попробовал, "совершенно восхитителен".

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