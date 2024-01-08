В космосе впервые будет создано искусственное солнечное затмение: зачем это нужно (фото)

Космический аппарат ЕКА под названием Proba-3 поможет изучить корону Солнца в деталях.

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Пока весь мир с нетерпением ожидает появление полного солнечного затмения в апреле этого года, ученые уже планируют наблюдения за искусственным солнечным затмением. С его помощью астрономы хотят более детально изучить корону Солнца, которая обычно не видна с Земли, пишет Space.

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Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Proba-3 ученые создавали в течение последних 14 лет. Наконец-то его отправят на орбиту для изучения внешней атмосферы Солнца, называемой короной. В частности, с помощью этого аппарата ученые надеются получить более детализированную информацию о ней.

Корона Солнца представляет собой настолько неуловимую особенность, что с Земли ее можно увидеть только во время естественных солнечных затмений, которые длятся недолго и случаются не так уж часто.

Корона Солнца представляет собой настолько неуловимую особенность, что с Земли ее можно увидеть только во время естественных солнечных затмений, которые длятся недолго и случаются не так уж часто Фото: space.com

Поэтому для изучения короны Солнца будет впервые создано искусственное солнечное затмение в космосе с помощью аппарата Proba-3. На орбиту будут запущены вместе два аппарата, которые затем разделятся и начнут вместе летать вокруг Земли.

Для изучения короны Солнца будет впервые создано искусственное солнечное затмение в космосе с помощью аппарата Proba-3 Фото: ESA

Подобно тому, как Луна закрывает Солнце во время полного солнечного затмения, один из аппаратов будет также закрывать собой звезду. Второй же, оснащенный коронографом будет исследовать корону Солнцу в это время. Два зонда будут располагаться на расстоянии 144 метра друг от друга и в течение 6 часов будут поддерживать такую конфигурацию. Хотя для полного облета Земли им понадобится 19,5 часов.

Подобно тому, как Луна закрывает Солнце во время полного солнечного затмения, один из аппаратов будет также закрывать собой звезду. Второй же, оснащенный коронографом будет исследовать корону Солнцу в это время. Два зонда будут располагаться на расстоянии 144 метра друг от друга и в течение 6 часов будут поддерживать такую конфигурацию Фото: ESA

По словам ученых, создавать искусственное затмение аппараты зонды будут полностью автономно без сигналов с Земли. Когда будет закрыт солнечный диск, коронограф сможет получить детализированную информацию о короне Солнца.

Ученые из ЕКА говорят, что на Земле корону можно наблюдать очень редко во время полных солнечных затмений, да и то за ней можно наблюдать максимум 10 минут. С помощью аппарата Proba-3 такие наблюдения будут длиться несколько часов каждый день.

Пока что у ЕКА нет возможности запускать свои аппараты в космос без помощи других космических агентств. Из эксплуатации была выведена ракета-носитель Ariane 5, но новая ракета-носитель Ariane 6 еще не приступила к выполнению своих миссий. Ее первый полет ранее планировался на конец этого года. Как уже писал Фокус, ракета Ariane 5 летом 2023 года выполнила свой последний полет в космос.

Поэтому в сентябре 2024 года аппарат Proba-3 выведет на орбиту индийская ракета-носитель PSLV, которая полетит с космодрома в Индии.

Как уже писал Фокус, секрет "волшебных островов" на спутнике Сатурна Титане раскрыт. Новое исследование объясняет сразу две загадки самого большого спутника Сатурна.

Также Фокус писал о том, что у Земли есть шанс выжить, избежав последствий гибели Солнца. Проведя новые расчеты и изучив соседнюю систему, ученые пришли к выводу, что у нашей планеты есть шанс не быть поглощенной расширяющимся Солнцем, однако никаких гарантий по поводу нашего выживания давать они не стали.