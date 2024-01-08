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Технологии и наука

В космосе впервые будет создано искусственное солнечное затмение: зачем это нужно (фото)

Proba-3, Солнце
Фото: ESA | В космосе впервые будет создано искусственное солнечное затмение: зачем это нужно

Космический аппарат ЕКА под названием Proba-3 поможет изучить корону Солнца в деталях.

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Пока весь мир с нетерпением ожидает появление полного солнечного затмения в апреле этого года, ученые уже планируют наблюдения за искусственным солнечным затмением. С его помощью астрономы хотят более детально изучить корону Солнца, которая обычно не видна с Земли, пишет Space.

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Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) под названием Proba-3 ученые создавали в течение последних 14 лет. Наконец-то его отправят на орбиту для изучения внешней атмосферы Солнца, называемой короной. В частности, с помощью этого аппарата ученые надеются получить более детализированную информацию о ней.

Корона Солнца представляет собой настолько неуловимую особенность, что с Земли ее можно увидеть только во время естественных солнечных затмений, которые длятся недолго и случаются не так уж часто.

солнечное затмение Fullscreen
Корона Солнца представляет собой настолько неуловимую особенность, что с Земли ее можно увидеть только во время естественных солнечных затмений, которые длятся недолго и случаются не так уж часто
Фото: space.com

Поэтому для изучения короны Солнца будет впервые создано искусственное солнечное затмение в космосе с помощью аппарата Proba-3. На орбиту будут запущены вместе два аппарата, которые затем разделятся и начнут вместе летать вокруг Земли.

Proba-3, Солнце Fullscreen
Для изучения короны Солнца будет впервые создано искусственное солнечное затмение в космосе с помощью аппарата Proba-3
Фото: ESA

Подобно тому, как Луна закрывает Солнце во время полного солнечного затмения, один из аппаратов будет также закрывать собой звезду. Второй же, оснащенный коронографом будет исследовать корону Солнцу в это время. Два зонда будут располагаться на расстоянии 144 метра друг от друга и в течение 6 часов будут поддерживать такую конфигурацию. Хотя для полного облета Земли им понадобится 19,5 часов.

Proba-3, Солнце Fullscreen
Подобно тому, как Луна закрывает Солнце во время полного солнечного затмения, один из аппаратов будет также закрывать собой звезду. Второй же, оснащенный коронографом будет исследовать корону Солнцу в это время. Два зонда будут располагаться на расстоянии 144 метра друг от друга и в течение 6 часов будут поддерживать такую конфигурацию
Фото: ESA

По словам ученых, создавать искусственное затмение аппараты зонды будут полностью автономно без сигналов с Земли. Когда будет закрыт солнечный диск, коронограф сможет получить детализированную информацию о короне Солнца.

Ученые из ЕКА говорят, что на Земле корону можно наблюдать очень редко во время полных солнечных затмений, да и то за ней можно наблюдать максимум 10 минут. С помощью аппарата Proba-3 такие наблюдения будут длиться несколько часов каждый день.

Пока что у ЕКА нет возможности запускать свои аппараты в космос без помощи других космических агентств. Из эксплуатации была выведена ракета-носитель Ariane 5, но новая ракета-носитель Ariane 6 еще не приступила к выполнению своих миссий. Ее первый полет ранее планировался на конец этого года. Как уже писал Фокус, ракета Ariane 5 летом 2023 года выполнила свой последний полет в космос.

Поэтому в сентябре 2024 года аппарат Proba-3 выведет на орбиту индийская ракета-носитель PSLV, которая полетит с космодрома в Индии.

Как уже писал Фокус, секрет "волшебных островов" на спутнике Сатурна Титане раскрыт. Новое исследование объясняет сразу две загадки самого большого спутника Сатурна.

Также Фокус писал о том, что у Земли есть шанс выжить, избежав последствий гибели Солнца. Проведя новые расчеты и изучив соседнюю систему, ученые пришли к выводу, что у нашей планеты есть шанс не быть поглощенной расширяющимся Солнцем, однако никаких гарантий по поводу нашего выживания давать они не стали.