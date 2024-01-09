Украинский стартап Traidy привлекает $2 млн. для создания приложения с ИИ для фондового рынка

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Выбор подходящих акций для инвестиций зачастую представляет собой сложное и комплексное решение, требующее своевременной и точной информации. Хедж-фонды и крупные инвестиционные банки обычно решают эту проблему нанимая сотни профессиональных аналитиков, которые отслеживают обширный массив данных, тщательно анализируя тенденции и динамику рынка. Однако розничные инвесторы часто не располагают таким же уровнем ресурсов и времени для подобного детального анализа. Это различие создает значительный разрыв в возможности принятия решений на фондовом рынке.

Traidy стремится изменить это используя большые языковые модели (LLM), популяризированные ChatGPT, для интерпретации социальных взаимодействий и рыночной информации. Модель ИИ анализирует финансовые данные, новости рынка и социальные сети, предоставляя розничным инвесторам анализ, который может конкурировать с анализом профессиональных аналитиков.

"Во время пандемии мы стали свидетелями значительного изменения в ландшафте фондового рынка, в основном за счет роста социальных платформ, таких как WallStreetBets. Это движение не только усилило роль розничных инвесторов, но и заполнило рынок потоком торговых сигналов и информации", — говорит Александр Башинский, генеральный директор Traidy. "Следить за этим потоком данных — сложная задача для любого индивидуального инвестора. Здесь на помощь приходит Traidy.

"Во время пандемии мы стали свидетелями значительного изменения в ландшафте фондового рынка, в основном за счет роста социальных платформ, таких как WallStreetBets. Это движение не только усилило роль розничных инвесторов, но и заполнило рынок потоком торговых сигналов и информации", — говорит Александр Башинский, генеральный директор Traidy. "Следить за этим потоком данных — сложная задача для любого индивидуального инвестора. Здесь на помощь приходит Traidy. Наша платформа, работающая на базе ИИ, предназначена для анализа и интерпретации этого большого массива информации, делая ее управляемой и пригодной для использования нашими пользователями. Мы не просто упрощаем инвестирование на фондовом рынке; наша миссия дать инвесторам необходимые инструменты для ориентации в шуме социальных платформ, финансовых новостей и статистических данных".

Для реализации этой миссии Traidy привлекает Pre-Seed раунд в размере 2 миллионов долларов, возглавляемый Three Sigma Ventures и группой ангельских инвесторов. "Этот капитал будет использован для технологических усовершенствований и расширения нашего рыночного присутствия. Наша цель — не просто создать еще одно инвестиционное приложение, а стать новатором в том, как люди взаимодействуют с фондовым рынком. Мы хотим демистифицировать рынок и сделать его доступными и понятными для всех", — говорит Башинский.