Український стартап Traidy залучає $2 млн. для створення додатка з ШІ для фондового ринку

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Вибір акцій для інвестицій найчастіше є складним і комплексним рішенням, що вимагає своєчасної та точної інформації. Хедж-фонди та великі інвестиційні банки зазвичай вирішують цю проблему наймаючи сотні професійних аналітиків, які відстежують великий масив даних, ретельно аналізуючи тенденції та динаміку ринку. Однак роздрібні інвестори часто не мають такого ж рівня ресурсів і часу для подібного детального аналізу. Ця різниця створює значний розрив у можливості ухвалення рішень на фондовому ринку.

Traidy прагне змінити це, використовуючи великі мовні моделі (LLM), популяризовані ChatGPT, для інтерпретації соціальних взаємодій та ринкової інформації. Модель штучного інтелекту аналізує фінансові дані, новини ринку та соціальні мережі, надаючи роздрібним інвесторам аналіз, який може конкурувати з аналізом професійних аналітиків.

"Під час пандемії ми стали свідками значних змін на фондовому ринку, в основному завдяки зростанню соціальних платформ, таких як WallStreetBets. Цей рух не лише посилив роль роздрібних інвесторів, але і заповнив ринок потоком торгових сигналів та інформації", — говорить Олександр Башинський, генеральний директор Traidy. "Слідкувати за цим потоком даних — складне завдання для будь-якого індивідуального інвестора. Тут на допомогу приходить Traidy. Наша платформа, що працює на базі штучного інтелекту, призначена для аналізу та інтерпретації цього великого обсягу інформації, роблячи її керованою та придатною для використання нашими користувачами. Ми не просто спрощуємо інвестування на фондовому ринку; наша місія — надати інвесторам необхідні інструменти для орієнтації в шумі соціальних платформ, фінансових новин і статистичних даних".

Для реалізації цієї місії Traidy залучає Pre-Seed раунд у розмірі 2 мільйонів доларів, який очолює Three Sigma Ventures та група ангельських інвесторів. "Цей капітал буде використаний для технологічних удосконалень та розширення нашої ринкової присутності. Наша мета — не просто створити ще один інвестиційний додаток, а стати новатором у тому, як люди взаємодіють з фондовим ринком. Ми хочемо демістифікувати ринок і зробити його доступним та зрозумілим для всіх", — каже Башинський.