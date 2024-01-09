Старше не значит умнее. Ученые не обнаружили связи между возрастом и мудростью

Новое исследование показывает, что связь между мудростью и нашим хронологическим возрастом вовсе не так сильна, как принято считать.

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Во всем мире принято считать, что мудрость приходит с возрастом. Однако новое исследование ставит под сомнение это утверждение: результаты свидетельствуют о том, что в реальном мире связь между хронологическим возрастом и мудростью в действительности не так прочна, как считалось ранее, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Клагенфуртского университета в Австрии под руководством психолога, доктора Юдит Глюк, провела обзор предыдущих исследований, связывающих возраст с мудростью. Ученые сосредоточились на статистической связи между мудростью и хронологическим возрастом человека и обнаружили, что она вовсе "не является сильной", несмотря на распространенные утверждения и изображения в популярной литературе.

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Мудрость в действительности может и часто приходит с возрастом, однако одного только старения недостаточно, чтобы стать мудрее. По словам доктора Глюк, люди привыкли изображать мудрого человека в виде старца, однако они с коллегами решили сосредоточиться на том, откуда в действительности приходит мудрость.

Авторы исследования пришли к выводу, что в действительности не существует универсальной траектории развития мудрости. Простыми словами, невозможно просто стать мудрым с течением времени. Команда пришла к выводу, что именно "жизненный опыт", а вовсе не хронологический возраст делают нас мудрыми, однако он вовсе не уникален для людей пожилого возраста.

Доктор Глюк утверждает, что рост человека в сторону мудрости и его темы роста зависят от индивидуального сочетания жизненного опыта и внутриличностных и межличностных ресурсов. Другими словами, именно накопленный жизненный опыт является важной основой мудрости человека. При этом не все мудрые люди пожилые, и не все пожилые в действительности мудры. Команда также считает, то, как люди размышляют о жизненном опыте и что они способны из него извлечь, может играть более важное значение для развития мудрости, чем фактическим сам опыт.

Авторы исследования отмечают основные характеристики мудрости, а именно:

сострадание;

самопревосхождение в духовном смысле.

Команда также отмечает, что мудрость является "ресурсом для решения проблем", например, таких, как одиночество, в особенности в позднем возрасте. В то же время результаты свидетельствуют о том, что мудрость также может снижаться с возрастом, так как некоторые ее компоненты уменьшаются, например: способность решать проблемы или контролировать эмоции в стрессовых ситуациях.

В то же время ученые отмечают, что исследование 2013 года, проведенное учеными из Калифорнийского университета показало, что пожилые люди в действительности проявляют больше терпения и лучше обращаются с деньгами.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.