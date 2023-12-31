Самый страшный аспект старости: ученые выяснили, чего больше всего боятся люди

Старость является естественным процессом, но многие люди боятся ее наступления и ученые решили разобраться в основном источнике этого страха, объединяющего поколения.

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В ходе недавнего опроса обнаружилось, что хоть старение и неизбежно, отношение к нему у людей очень разное. Удивительно, но более половины взрослых не тратят много времени на переживания по поводу старости. Однако молодых людей, особенно в возрасте 18-24 лет, перспектива старения пугает гораздо больше: 56 % из них выражают страх, в то время как среди пожилых людей 77 лет и старше этот показатель составляет всего совсем небольшой процент, пишет Forbes Health.

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Один из ключевых выводов опроса заключается в том, что страх перед старением связан не столько с количеством свечей на праздничном торте, сколько с потенциальными проблемами со здоровьем, которые с ним связаны. Проблемы с передвижением, рак и снижение когнитивных способностей возглавляют список опасений, связанных со здоровьем. 45 % респондентов беспокоятся о проблемах с подвижностью, таких как артрит, и столько же — о снижении когнитивных способностей и раке.

Интересно, что тип беспокойства о здоровье различается в зависимости от поколения. Представители поколения Z особенно обеспокоены снижением когнитивных способностей, а миллениалы больше всего боятся рака. Что касается старших поколений, то их объединяет страх перед снижением когнитивных способностей, который значительно усиливается с возрастом.

Несмотря на эти опасения, большинство не сидит сложа руки. Почти половина опрошенных предпринимает шаги для поддержания своего здоровья, занимаясь такими видами деятельности, как головоломки, стимулирующие умственную деятельность, общение, регулярные физические упражнения и соблюдение здоровой диеты. Они также продолжают проходить медицинские осмотры и обследования, стремясь сохранить свою независимость и благополучие с возрастом.

Финансовые заботы также переплетаются с проблемами здоровья. У большинства участников есть медицинская страховка, но все же распространен страх перед возможными расходами на здравоохранение, особенно в случае серьезных заболеваний, требующих частого посещения больницы.

Это исследование проливает свет на нюансы отношения американцев к старению. Хотя многих не пугает сама мысль о старении, возможное ухудшение здоровья и независимости вызывает серьезную озабоченность. В исследовании также подчеркивается, что люди готовы принимать упреждающие меры, чтобы уменьшить эти опасения, и при этом ориентироваться в сложностях системы здравоохранения. Понимание этих настроений может помочь разработать более эффективные стратегии в области здоровья и благополучия по мере старения населения.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.