Цена социальной изоляции мужчин: невидимый труд, который берут на себя женщины

В последнее время эпидемия одиночества затрагивает все большее количество людей. Однако на фоне многих мужчин, страдающих от нее, скрывается необычное, важное и тяжелое самопожертвование, которое проявляют их вторые половинки в этот момент.

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Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются многие мужчины, выходят далеко за рамки обычного уединения, имея за собой сложную сеть социальной изоляции, неравенства в области психического здоровья и растущую зависимость от женщин в плане эмоциональной поддержки. По сравнению с женщинами, мужчины меньше общаются с близкими друзьями, испытывают больше трудностей с получением высшего образования и сталкиваются со значительно более высоким уровнем самоубийств. И хотя эти проблемы привлекают внимание крупных филантропических организаций, в публичных дискуссиях часто упускается важный аспект: как проблемы мужчин влияют на женщин, пишет Scientific American.

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Растущее число исследований свидетельствует о том, что по мере того, как социальные сети мужчин истончаются, бремя поддержания их эмоционального благополучия ложится непропорционально на женщин в их жизни. Психологи и социологи давно зафиксировали, что дружеские связи мужчин зачастую менее эмоционально поддерживают, чем женские, а их социальные сети более зависимы от романтических отношений.

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Это означает, что в гетеросексуальных отношениях мужчины чаще опираются на своих романтических партнеров в поисках глубокой эмоциональной поддержки, в то время как женщины поддерживают более широкие социальные связи через дружбу и семью. Дисбаланс становится заметным, когда отношения заканчиваются — исследования, опубликованные в журнале Journal of Health Psychology, показывают, что круг общения мужчин, как правило, сокращается, в то время как круг общения женщин остается нетронутым.

Это говорит о том, что эмоциональная инфраструктура многих мужчин построена на фундаменте, который поддерживается женщинами, — динамика, которую исследователи тщательно изучают. Это невидимый труд, который выполняют женщины, чтобы помочь поддержать социальные связи мужчин. Социолог Кэролин Розенталь ввела термин "кинкипинг", чтобы описать, как женщины берут на себя ответственность за поддержание семейных отношений, помнят о днях рождения, планируют встречи и следят за благополучием родственников.

Развивая эту идею, исследователи утверждают, что "кинкипинг" описывает дополнительную работу, которую женщины выполняют для облегчения социальных взаимодействий мужчин, будь то организация общественных мероприятий, поощрение дружеских связей или оказание эмоциональной поддержки, которой мужчинам может не хватать в других местах. Эта динамика особенно ярко проявляется среди мужчин, придерживающихся жестких мужских норм — тех, кто был социализирован для подавления эмоций и гиперзависимости.

Ученые считают, что у мужчин, которые твердо придерживаются этих идей, как правило, хуже психическое и физическое здоровье, а также меньше близких дружеских отношений. Исследования показывают, что уход за мужчиной — это не только эмоциональное напряжение, но и ощутимый удар по времени, благополучию и удовлетворенности отношениями у женщин. Исследование канадского социолога Барри Веллмана показало, что женщины, состоящие в гетеросексуальных отношениях, активно содействовали дружбе своих партнеров-мужчин в ущерб собственной социальной жизни. Другие исследования показывают, что женщины, ставящие на первое место социальные и эмоциональные потребности партнера, часто испытывают больший психологический дистресс и снижают свою автономию.

Это поднимает важные вопросы о гендерном эмоциональном труде: являются ли женщины, оказывающие неравную поддержку мужчинам, более обремененными? И отмечают ли женщины, поддерживающие друг друга, большую удовлетворенность? Исследователи только начинают изучать эти вопросы, но первые результаты говорят о том, что для женщин, стремящихся сохранить стабильность в отношениях, уход за мужчиной может быть дорогостоящей, хотя зачастую и необходимой инвестицией.

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