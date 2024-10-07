Нашли альтернативу любви: ученые раскрыли секрет счастья многих одиноких людей

В современном мире многие люди, даже достигнув совершеннолетия, ни разу не состояли в отношениях, что не мешает им вести счастливую жизнь. Пытаясь разгадать их секрет, ученые узнали об альтернативе любви, которая для некоторых является такой же сильной опорой.

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За последние десятилетия среди молодых людей выросла доля одиночек — людей в возрасте от 18 до 24 лет, не состоящих в романтических отношениях. Однако часть из них оставались счастливыми даже в отсутствии партнера, что немаловажно для их общего здоровья. Ученые решили выяснить, что именно движет их оптимизмом и поднятым настроением, одновременно оберегая их психику и физическое здоровье, пишет Medical Xpress.

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Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, было направлено на изучение различий в уровне счастья в группе одиноких людей путем проведения латентного анализа профиля (ЛАП). Этот анализ помог исследователям выявить отдельные подгруппы среди одиноких молодых взрослых на основе таких факторов, как удовлетворенность семьей и дружбой, невротизм, экстраверсия и самооценка.

В исследовании приняли участие 1073 одиноких молодых взрослых, которые заполнили анкеты в период с мая по июнь 2021 года. Используя ЛАП, исследователи выявили пять уникальных профилей счастья, демонстрирующих как количественные, так и качественные различия между участниками. Ключевые показатели включали удовлетворенность жизнью, самооценку и такие черты личности, как экстраверсия и нейротизм — все они взаимодействовали, формируя различные уровни счастья у разных людей.

Самый счастливый профиль, представлявший 11 % исследуемой когорты, характеризовался высоким уровнем удовлетворенности семьей и дружбой, экстраверсией, самооценкой и низким нейротизмом. В то же время наименее счастливый профиль, составивший 9,1 % участников, отличался высоким уровнем невротизма, низкой самооценкой и неудовлетворенностью отношениями.

Интересно, что высокий невротизм не всегда предсказывал несчастье, так как другие профили показали, что сильные социальные связи могут компенсировать эту черту, приводя к более высокой удовлетворенности жизнью. Также были отмечены гендерные различия: мужчины чаще оказывались в наиболее счастливых профилях, а женщины — в менее счастливых группах.

Дружеские отношения, как выяснилось, играют решающую роль в определении счастья, так как люди из наиболее счастливых профилей имели более сильную социальную поддержку, реже испытывали депрессию и тревогу, а также имели более крепкое физическое здоровье. Эти результаты подчеркивают, что социальные связи могут быть защитой от эмоциональных проблем, таких как высокий невротизм или низкая самооценка.

В целом исследование дает более тонкое представление о счастье среди одиноких молодых взрослых, показывая, что, хотя такие черты личности, как невротизм, могут влиять на благополучие, поддерживающие отношения, в частности дружба, могут значительно повысить удовлетворенность жизнью. Эти выводы согласуются с более широкими психологическими исследованиями о важности социальных сетей для эмоционального здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что любовь к себе может мешать дружбе. Исследование взрослых показало, что нарциссизм, склонность игнорировать чувства и потребности других и реагировать гневом, уменьшают положительный и усиливают отрицательный опыт дружбы.

Также Фокус писал о том, что мозг одиноких людей работает совсем по-другому. Исследование показало, что существуют отличия не только между одинокими и не одинокими людьми, но даже между отдельными одиночками.

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