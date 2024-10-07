Знайшли альтернативу коханню: вчені розкрили секрет щастя багатьох самотніх людей

У сучасному світі багато людей, навіть досягнувши повноліття, жодного разу не мали стосунків, що не заважає їм вести щасливе життя. Намагаючись розгадати їхній секрет, учені дізналися про альтернативу коханню, яка для декого є такою ж сильною опорою.

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За останні десятиліття серед молодих людей зросла частка одинаків — людей віком від 18 до 24 років, які не перебувають у романтичних стосунках. Однак частина з них залишалися щасливими навіть за відсутності партнера, що важливо для їхнього загального здоров'я. Учені вирішили з'ясувати, що саме рухає їхнім оптимізмом і піднятим настроєм, водночас оберігаючи їхню психіку та фізичне здоров'я, пише Medical Xpress.

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Дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE, було спрямоване на вивчення відмінностей у рівні щастя в групі самотніх людей шляхом проведення латентного аналізу профілю (ЛАП). Цей аналіз допоміг дослідникам виявити окремі підгрупи серед самотніх молодих дорослих на основі таких чинників, як задоволеність сім'єю і дружбою, невротизм, екстраверсія і самооцінка.

У дослідженні взяли участь 1073 самотніх молодих дорослих, які заповнили анкети в період з травня по червень 2021 року. Використовуючи ЛАП, дослідники виявили п'ять унікальних профілів щастя, що демонструють як кількісні, так і якісні відмінності між учасниками. Ключові показники включали задоволеність життям, самооцінку і такі риси особистості, як екстраверсія і нейротизм — всі вони взаємодіяли, формуючи різні рівні щастя у різних людей.

Найщасливіший профіль, що становив 11 % досліджуваної когорти, характеризувався високим рівнем задоволеності сім'єю та дружбою, екстраверсією, самооцінкою та низьким нейротизмом. Натомість найменш щасливий профіль, що становив 9,1 % учасників, вирізнявся високим рівнем невротизму, низькою самооцінкою та незадоволеністю стосунками.

Цікаво, що високий невротизм не завжди пророкував нещастя, оскільки інші профілі показали, що сильні соціальні зв'язки можуть компенсувати цю рису, приводячи до більш високої задоволеності життям. Також були відзначені гендерні відмінності: чоловіки частіше опинялися в найщасливіших профілях, а жінки — у менш щасливих групах.

Дружні стосунки, як з'ясувалося, відіграють вирішальну роль у визначенні щастя, адже люди з найщасливіших профілів мали сильнішу соціальну підтримку, рідше відчували депресію і тривогу, а також мали міцніше фізичне здоров'я. Ці результати підкреслюють, що соціальні зв'язки можуть бути захистом від емоційних проблем, таких як високий невротизм або низька самооцінка.

Загалом дослідження дає більш тонке уявлення про щастя серед самотніх молодих дорослих, показуючи, що, хоча такі риси особистості, як невротизм, можуть впливати на благополуччя, підтримувальні стосунки, зокрема дружба, можуть значно підвищити задоволеність життям. Ці висновки узгоджуються з більш широкими психологічними дослідженнями про важливість соціальних мереж для емоційного здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що любов до себе може заважати дружбі. Дослідження дорослих показало, що нарцисизм, схильність ігнорувати почуття і потреби інших та реагувати гнівом, зменшують позитивний і посилюють негативний досвід дружби.

Також Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.