Лучший подарок на праздник: именно этот тип привязанность улучшает наше здоровье

Физическая привязанность — неотъемлемая часть человеческих отношений, обеспечивающая эмоциональную связь и приносящая пользу здоровью. От теплых объятий в аэропорту до повседневных жестов между романтическими партнерами — несексуальные прикосновения играют важнейшую роль в нашем благополучии.

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Романтические отношения, как правило, характеризуются самым высоким уровнем физической привязанности. Научные статьи показывают, что семейным парам более приятны прикосновения, чем одиноким людям, и они предпочитают более медленные и интимные формы контакта, пишет Science alert.

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Научные обзоры подчеркивают ощутимую пользу физических ласк для здоровья. Мета-анализ более 13 000 участников в 212 исследованиях показал, что прикосновения, к примеру массаж, улучшают качество сна, снижают усталость и кровяное давление. У супружеских пар ласковые прикосновения связаны со снижением уровня кортизола, улучшением иммунной функции и психологического благополучия. Пары, которые обнимаются до или после сна, отмечают, что чувствуют себя счастливее и более привязанными к своим партнерам. Физическая привязанность также коррелирует с большей удовлетворенностью отношениями, снижением стресса и повышением способности справляться с конфликтами.

Помимо непосредственного эмоционального комфорта, физические прикосновения оказывают и более глубокое психологическое воздействие. Одно из исследований показало, что у женщин, держащих своего партнера за руку, снижается активность мозга в областях, связанных со страхом и стрессом. Отсутствие прикосновений, напротив, было связано с повышенным уровнем тревожности и депрессии. Во время пандемии многие люди испытывали значительный дистресс из-за лишения прикосновений, что еще больше подчеркивает их важность.

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Однако не все одинаково хорошо переносят физическую привязанность. Некоторые люди избегают прикосновений, что часто связано с типом привязанности, сформировавшимся в детстве. Люди с избегающей привязанностью, как правило, испытывают дискомфорт от эмоциональной близости и могут сопротивляться объятиям, в то время как люди с тревожной привязанностью часто жаждут больше прикосновений, чем получают. Когда пары имеют схожие предпочтения в прикосновениях, они, как правило, испытывают большую удовлетворенность отношениями и эмоциональную близость.

Для тех, кто хочет привнести в свои отношения больше физической привязанности, домашний массаж — практичный и приятный вариант. Исследования показывают, что пары, которые делают массаж друг другу, чувствуют себя более расслабленными, менее напряженными и более близкими. Учитывая широкий спектр преимуществ ласковых прикосновений, они служат простым, но мощным инструментом для укрепления отношений и улучшения общего самочувствия.

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