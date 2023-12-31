Найстрашніший аспект старості: вчені з'ясували, чого найбільше бояться люди

Старість є природним процесом, але багато людей бояться її настання, і вчені вирішили розібратися в основному джерелі цього страху, що об'єднує покоління.

Related video

Під час недавнього опитування з'ясувалося, що хоч старіння і неминуче, ставлення до нього у людей дуже різне. Дивно, але понад половини дорослих не витрачають багато часу на переживання з приводу старості. Однак молодих людей, особливо у віці 18-24 років, перспектива старіння лякає набагато більше: 56 % з них висловлюють страх, тоді як серед літніх людей 77 років і старше цей показник становить лише зовсім невеликий відсоток, пише Forbes Health.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Один із ключових висновків опитування полягає в тому, що страх перед старінням пов'язаний не стільки з кількістю свічок на святковому торті, скільки з потенційними проблемами зі здоров'ям, які з ним пов'язані. Проблеми з пересуванням, рак і зниження когнітивних здібностей очолюють список побоювань, пов'язаних зі здоров'ям. 45 % респондентів турбуються про проблеми з рухливістю, такі як артрит, і стільки ж — про зниження когнітивних здібностей і рак.

Цікаво, що тип занепокоєння про здоров'я різниться залежно від покоління. Представники покоління Z особливо занепокоєні зниженням когнітивних здібностей, а міленіали найбільше бояться раку. Щодо старших поколінь, то їх об'єднує страх перед зниженням когнітивних здібностей, який значно посилюється з віком.

Попри ці побоювання, більшість не сидить склавши руки. Майже половина опитаних робить кроки для підтримання свого здоров'я, займаючись такими видами діяльності, як головоломки, що стимулюють розумову діяльність, спілкування, регулярні фізичні вправи і дотримання здорової дієти. Вони також продовжують проходити медичні огляди та обстеження, прагнучи зберегти свою незалежність і благополуччя з віком.

Фінансові турботи також переплітаються з проблемами здоров'я. У більшості учасників є медична страховка, але все ж поширеним є страх перед можливими витратами на охорону здоров'я, особливо в разі серйозних захворювань, що вимагають частого відвідування лікарні.

Це дослідження проливає світло на нюанси ставлення американців до старіння. Хоча багатьох не лякає сама думка про старіння, можливе погіршення здоров'я та незалежності викликає серйозну стурбованість. У дослідженні також підкреслюється, що люди готові вживати попереджувальних заходів, щоб зменшити ці побоювання, і при цьому орієнтуватися в складнощах системи охорони здоров'я. Розуміння цих настроїв може допомогти розробити більш ефективні стратегії в галузі здоров'я і благополуччя в міру старіння населення.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.