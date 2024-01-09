Передается ли герпес по наследству: ученые объяснили, как вирус связан с генами

Исследователи говорят, что вирус простого герпеса не так прост, как может показаться.

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В мире более 3 млрд людей являются носителями вируса простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1). Известно, что причиной герпеса является вирус, но могут ли гены играть в этом какую-то роль, пишет IFLScience.

Герпес характерен волдырями, которые образуются на лице, чаще всего в области губ. Спустя примерно 10 дней волдыри лопаются, а на их месте образуется корка. Несмотря на то, что герпес не представляет большой опасности для здоровья, он может быть раздражающе болезненным. Герпес также очень заразен, поэтому медики советуют избегать поцелуев и мыть руки после прикосновения к области, пока язва не заживет.

Несмотря на все усилия, ВПГ-1 – хитрый вирус. Он смог настолько распространиться среди взрослого населения страны, потому как не все знают, что являются переносчиками.

Дело в том, что если в ваши клетки попал ВПГ-1, то он него уже невозможно избавиться. Большую часть времени он дремлет в наших нервных клетках, но его активацию могут вызывать разные факторы.

Среди самых распространенных причин перечисляют следующие:

Другое заболевание, травма или операция;

Медицинское лечение, которое ослабляет иммунную систему;

Воздействие солнечных лучей;

Стресс;

Менструация.

Известно, что не каждый носитель ВПГ-1 видит внешние проявления герпеса. До недавнего времени ученые не могли объяснить, почему так происходит.

Герпес не является генетическим заболеванием в том смысле, в котором мы привыкли думать, он не передается от родителей к детям. Но это не значит, что гены не играют в его передаче никакой роли.

Результаты проведенных исследований позволяют предположить, что ген белка под названием аполипопротеин E-ɛ4, который чаще всего связывают с болезнью Альцгеймера, также увеличивает риск герпеса.

Также было проверено тысячи генов и найдено несколько, которые помогают иммунной системе защищаться от активации ВПГ-1. Одним из таких генов оказался IL28b, который мутирует у пациентов, страдающих герпесом.

Далее был найден так называемый "ген восприимчивости к герпесу-1", который увеличивает вероятность заражения. Небольшие вариации в этом гене отвечают за то, будет ли человек часто болеть герпесом после заражения ВПГ-1.

Недавние генетические исследования также позволили углубиться в историю ВПГ-1 у людей: одно исследование предполагает, что все это, вероятно, началось, когда мы начали целовать друг друга.

Напомним, ученые выяснили, как на Земле распространился герпес. Массовая миграция и поцелуи древних людей 4,5 тысячи лет назад дали толчок для развития простого герпеса.